29 नवंबर से दिल्ली में शुरू होगी हॉट एयर बैलून की सवारी, 3000 रुपये में मिलेगा 150 फीट ऊंचाई से शहर देखने का रोमांच

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इस सप्ताहांत 29 नवंबर यानी शनिवार से दिल्लीवासी हाॅट एयर बैलून की सवारी का आनंद ले सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मंगलवार को बांसेरा में इसका सफल ट्रायल रन किया। डीडीए के अध्यक्ष और एलजी वीके सक्सेना ने स्वयं इस ट्रायल रन में बैलून की सवारी की तथा 120 फीट की ऊंचाई तक गए।

3,000 रुपये प्रति व्यक्ति का होगा टिकट बाद में पत्रकारों से बातचीत में सक्सेना ने बताया कि हाॅट एयर बैलून की यह सुविधा शनिवार से आम जनता के लिए शुरू कर दी जाएगी। टिकट की कीमत 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति होगा, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा।

उन्होंने कहा, 'मैंने दिल्ली वासियों से वादा किया था कि मनोरंजन के लिए हम नई चीजें पेश करते रहेंगे। इस दिशा में हमने कई पार्क और मनोरंजन स्थल विकसित किए गए हैं। इसी कड़ी में हाॅट एयर बैलून सुविधा भी शामिल है, जिसका मंगलवार को सफल ट्रायल रन किया गया।'

जमीन से 120 फीट की ऊंचाई पर गए सक्सेना ने आगे कहा, 'मैंने इस सवारी का परीक्षण किया। मैं खुश और संतुष्ट हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से, गुब्बारे में चार रस्सियां बांधी गई हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता सात टन है। आज हम जमीन से 120 फीट की ऊंचाई पर गए।'

मालूम हो कि जुलाई में, डीडीए ने चार स्थानों यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, कामनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और सराय काले खां इलाके के पास असिता एवं बांसेरा में यमुना तट पर हाॅट एयर बैलून की सवारी कराने के लिए एक निजी एजेंसी को चिन्हित किया था।

औसत ऊंचाई 150 फीट ही रखने की तैयारी डीडीए अधिकारियों के मुताबिक 'प्रतिदिन सुबह और शाम तीन से चार घंटे के लिए हाॅट एयर बैलून उड़ाने की अनुमति होगी। डीजीसीए से फिलहाल यह अनुमति तीन माह के लिए मिली है। आवश्यकता अनुसार इसे बढ़वाया जा सकता है। बैलून अधिकतम 200 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, हालांकि औसत ऊंचाई 150 फीट ही रखने की तैयारी है। उत्तर भारत में बैलूनिंग का व्यस्त सीज़न, जो नवंबर से फरवरी तक होता है, आदर्श मौसम प्रदान करता है।'