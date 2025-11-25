Language
    29 नवंबर से दिल्ली में शुरू होगी हॉट एयर बैलून की सवारी, 3000 रुपये में मिलेगा 150 फीट ऊंचाई से शहर देखने का रोमांच

    By Sanjeev Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:24 PM (IST)

    दिल्ली में 29 नवंबर से हॉट एयर बैलून की सवारी शुरू हो रही है। 3,000 रुपये में, पर्यटक 150 फीट की ऊंचाई से शहर का मनोरम दृश्य देख सकेंगे। यह पहल दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है, जो शहर के लोगों को एक नया और रोमांचक अनुभव प्रदान करेगी।

    नई दिल्ली बांसेरा पार्क में हाॅट एयर बैलून राइड ट्रायल के दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना राइड का आनंद लेते हुए एवं उपस्थित भीड़ मोबाइल में तस्वीरों को कैद करते हुए। ध्रुव कुमार

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इस सप्ताहांत 29 नवंबर यानी शनिवार से दिल्लीवासी हाॅट एयर बैलून की सवारी का आनंद ले सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मंगलवार को बांसेरा में इसका सफल ट्रायल रन किया। डीडीए के अध्यक्ष और एलजी वीके सक्सेना ने स्वयं इस ट्रायल रन में बैलून की सवारी की तथा 120 फीट की ऊंचाई तक गए।

    3,000 रुपये प्रति व्यक्ति का होगा टिकट

    बाद में पत्रकारों से बातचीत में सक्सेना ने बताया कि हाॅट एयर बैलून की यह सुविधा शनिवार से आम जनता के लिए शुरू कर दी जाएगी। टिकट की कीमत 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति होगा, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा।

    उन्होंने कहा, 'मैंने दिल्ली वासियों से वादा किया था कि मनोरंजन के लिए हम नई चीजें पेश करते रहेंगे। इस दिशा में हमने कई पार्क और मनोरंजन स्थल विकसित किए गए हैं। इसी कड़ी में हाॅट एयर बैलून सुविधा भी शामिल है, जिसका मंगलवार को सफल ट्रायल रन किया गया।'

    जमीन से 120 फीट की ऊंचाई पर गए

    सक्सेना ने आगे कहा, 'मैंने इस सवारी का परीक्षण किया। मैं खुश और संतुष्ट हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से, गुब्बारे में चार रस्सियां बांधी गई हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता सात टन है। आज हम जमीन से 120 फीट की ऊंचाई पर गए।'

    मालूम हो कि जुलाई में, डीडीए ने चार स्थानों यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, कामनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और सराय काले खां इलाके के पास असिता एवं बांसेरा में यमुना तट पर हाॅट एयर बैलून की सवारी कराने के लिए एक निजी एजेंसी को चिन्हित किया था।

    औसत ऊंचाई 150 फीट ही रखने की तैयारी

    डीडीए अधिकारियों के मुताबिक 'प्रतिदिन सुबह और शाम तीन से चार घंटे के लिए हाॅट एयर बैलून उड़ाने की अनुमति होगी। डीजीसीए से फिलहाल यह अनुमति तीन माह के लिए मिली है। आवश्यकता अनुसार इसे बढ़वाया जा सकता है। बैलून अधिकतम 200 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, हालांकि औसत ऊंचाई 150 फीट ही रखने की तैयारी है। उत्तर भारत में बैलूनिंग का व्यस्त सीज़न, जो नवंबर से फरवरी तक होता है, आदर्श मौसम प्रदान करता है।'

    उड़ान का समय सात से 12 मिनट

    अधिकारियों ने बताया कि एक बार की उड़ान में पायलट के अलावा चार सवारियां होंगी। उड़ान का समय सात से 12 मिनट तक रहेगा। अन्य तीन स्थानों पर पूरी तरह से शुरू होने के बाद, ये बैलून सवारी निवासियों और आगंतुकों को दिल्ली के प्राकृतिक परिदृश्य, नदी तट और शहर के दृश्य का एक अनूठा हवाई दृश्य प्रदान करेंगी, जिससे शहर की पर्यटन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

