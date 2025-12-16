Language
    दिल्ली एयरपोर्ट पर 48 करोड़ का गांजा बरामद, बैंकाक से आए 6 तस्कर गिरफ्तार

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:21 PM (IST)

    दिल्ली के आइजीआई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 48 करोड़ रुपये का गांजा बरामद किया है। बैंकाक से आई थाई एयरवेज की उड़ान से उतरे छह भारतीय यात्रियों को ग

    दिल्ली के आइजीआई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने नशे की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। 

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के आइजीआई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने नशे की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। बैंकाक से थाई एयरवेज की उड़ान (टीजी-323) के जरिए दिल्ली पहुंचे छह भारतीय यात्रियों को करीब 48 करोड़ रुपये मूल्य के गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों को टर्मिनल-3 के ग्रीन चैनल पर इन यात्रियों की संदिग्ध गतिविधियों पर शक हुआ था।

    तलाशी के दौरान यात्रियों के चार ट्राली बैगों से 24 वैक्यूम सील पॉलीथिन पाउच बरामद किए गए, जिनमें कुल 48.016 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला गांजा छिपाकर रखा गया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत प्रति किलो करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है।

    कस्टम विभाग ने एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को 12 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल विभाग इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के अन्य सदस्यों और दिल्ली में इसके रिसीवरों का पता लगाने के लिए गहन पूछताछ कर रहा है।