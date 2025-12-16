दिल्ली एयरपोर्ट पर 48 करोड़ का गांजा बरामद, बैंकाक से आए 6 तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के आइजीआई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने नशे की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। बैंकाक से थाई एयरवेज की उड़ान (टीजी-323) के जरिए दिल्ली पहुंचे छह भारतीय यात्रियों को करीब 48 करोड़ रुपये मूल्य के गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों को टर्मिनल-3 के ग्रीन चैनल पर इन यात्रियों की संदिग्ध गतिविधियों पर शक हुआ था।

तलाशी के दौरान यात्रियों के चार ट्राली बैगों से 24 वैक्यूम सील पॉलीथिन पाउच बरामद किए गए, जिनमें कुल 48.016 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला गांजा छिपाकर रखा गया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत प्रति किलो करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है।