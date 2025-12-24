सांसद रमेश अवस्थी के पुत्र सचिन के विवाह में उमड़ी देशभर की नामी हस्तियां

कानपुर से भाजपा सांसद रमेश अवस्थी के पुत्र सचिन अवस्थी का विवाह ऋषिकेश में संपन्न हुआ। इस विवाह में देशभर की राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और बौद्धिक जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत की। विवाह उपरांत दिल्ली में आयोजित आशीर्वाद समारोह राष्ट्रीय स्तर के भव्य आयोजन के रूप में सामने आया। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की गरिमामयी उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही।

विवाह संस्कार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान प्रसिद्ध कवि और वक्ता डॉ. कुमार विश्वास की उपस्थिति ने समारोह को विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना सहित केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र शेखावत और अनेक सांसद व वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।