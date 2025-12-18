Language
    पीछा करने पर क्रशर से भरा तेज रफ्तार डंपर केजीपी पर पलटा, कंडक्टर की मौत; ड्राइवर पर केस

    By Subhash DagarEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    दिल्ली में एक क्रशर पलटने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शहर में हुई, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और द ...और पढ़ें

    सुभाष डागर, फरीदाबाद। केजीपी पर तेज गति होने के कारण छांयसा के नजदीक क्रशर से भरा हुआ डंपर असंतुलित होकर पलट गया और कंडक्टर की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भेज दिया है।

    पलवल जिले के हथीन के नंगला अहसानपुर गांव का रहने वाला अलीजान चालक डंपर में क्रशर भर कर दोपहर को केजीपी से नोएडा जा रहा था। डंपर पर हथीन के महलुका गांव का रहने वाला मुकीम कंडक्टर था। चालक ने बताया कि उनके डंपर के पीछे एक गाड़ी लगी हुई थी।

    उन्हें शक था कि ग्रेप-चार लगने के कारण खनन विभाग की गाड़ी पीछा कर रही है। इसलिए वह डंपर को तेज गति से दौड़ा रहा था। छांयसा के नजदीक अचानक डंपर तेज गति होने के कारण असंतुलित होकर पलट गया।

    इस दौरान कंडक्टर मुकीम की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बारे में थाना छांयसा पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके मृतक मुकीम को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भेज दिया।

    स्वजन को सूचना दे दी। स्वजन के आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया जाएगा। अलीजान के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।

