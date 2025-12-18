पीछा करने पर क्रशर से भरा तेज रफ्तार डंपर केजीपी पर पलटा, कंडक्टर की मौत; ड्राइवर पर केस

सुभाष डागर, फरीदाबाद। केजीपी पर तेज गति होने के कारण छांयसा के नजदीक क्रशर से भरा हुआ डंपर असंतुलित होकर पलट गया और कंडक्टर की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पलवल जिले के हथीन के नंगला अहसानपुर गांव का रहने वाला अलीजान चालक डंपर में क्रशर भर कर दोपहर को केजीपी से नोएडा जा रहा था। डंपर पर हथीन के महलुका गांव का रहने वाला मुकीम कंडक्टर था। चालक ने बताया कि उनके डंपर के पीछे एक गाड़ी लगी हुई थी।