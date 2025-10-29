दिल्ली के इस पार्क की झाड़ियों में छिपा था 12 फुट लंबा अजगर, घूमने आए लोगों में मचा हड़कंप

पार्क में मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत इस बात की सूचना नगर निगम और वन विभाग को दी। जानकारी के अनुसार, यह अजगर पार्क के पिछले हिस्से में झाड़ियों के बीच दिखाई दिया, जहां कुछ कर्मचारी सफाई का काम कर रहे थे। मौके पर मौजूद कर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए क्षेत्र को खाली कराया, जिससे किसी प्रकार की अफरा-तफरी या हादसा न हो।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के सराय काले खां स्थित प्रसिद्ध वेस्ट टू वंडर पार्क में बुधवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब पार्क के अंदर 12 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया।

वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल अजगर को वन विभाग के उपचार केंद्र में जांच के लिए रखा गया है।

उसकी सेहत ठीक होने पर उसे गुरुवार सुबह जंगल में छोड़ा जाएगा। वेस्ट टू वंडर पार्क दिल्ली का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां दुनिया के सात अजूबों की प्रतिकृतियां कबाड़ सामग्री से बनाई गई हैं।

प्रतिदिन करीब 300 से अधिक लोग यहां अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं। इनमें बच्चे अधिक होते हैं। पार्क में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली कि समय रहते अजगर को पकड़ लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।