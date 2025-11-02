IND W vs SA W Final: इतिहास रचने को तैयार भारत की बेटियां, महिला वनडे विश्व कप को आज मिलेगा नया चैंपियन

Language
    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    भारत का सफर मौजूदा वनडे विश्व कप में बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा। लीग चरण के मध्य में टीम के बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन बल्लेबाजों ने अहम मौकों पर लय हासिल कर टीम को खिताबी दौड़ में बनाए रखा। इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज साउथ अफ्रीका ने अपनी ताकत साबित की है।

    फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका की होगी भिड़ंत।

    जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। आत्मविश्वास से लबरेज भारत की बेटियां रविवार को जब वनडे विश्व कप के फाइनल में मैदान पर उतरेगी तो उसका लक्ष्य पहली बार खिताब जीतने का होगा। हालांकि, उसके सामने चुनौती आसान नहीं होगी, क्योंकि उसका मुकाबला पहली बार फाइनल में पहुंची और शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम से है। दोनों टीमें इस ऐतिहासिक मुकाबले में जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ उतरेंगी, जहां दुनिया को एक नया विश्व चैंपियन मिलने वाला है।

    भारत का सफर मौजूदा वनडे विश्व कप में बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा। लीग चरण के मध्य में टीम के बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन बल्लेबाजों ने अहम मौकों पर लय हासिल कर टीम को खिताबी दौड़ में बनाए रखा। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के विरुद्ध हार के बावजूद अपने बाकी सभी मैचों में दबदबे वाला प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन से हराकर अपनी ताकत साबित की।

    जेमिमा-हरमन से बड़ी पारी की उम्मीद

    भारत के लिए सेमीफाइनल की नायिका रहीं जेमिमा रोड्रिग्स (नाबाद 127 रन) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (89 रन) से फाइनल में भी वैसी ही जिम्मेदार पारी की उम्मीद होगी। जेमिमा का फार्म भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ रहा है, जबकि हरमनप्रीत अपने अनुभव और आक्रामक अंदाज से टीम को आगे बढ़ा रही हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी इस समय शानदार लय में हैं।

    उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक 389 रन बनाए हैं और साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (470 रन) के बाद दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि, टीम को प्रतिका रावल की कमी खलेगी, जो चोट के कारण बाहर हो गई हैं। उनकी जगह शामिल हुई युवा शेफाली वर्मा से टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद होगी। मिडिल ऑर्डर में दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और अमनजोत कौर ने कई मौकों पर टीम को तेज रन देकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया है।

    स्पिन होगी भारत का हथियार

    भारत की सबसे बड़ी चुनौती गेंदबाजी रही है। टीम को अपने स्पिनरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी स्पिन के सामने संघर्ष करती दिखी है। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों के खिलाफ उनका शीर्षक्रम जूझता नजर आया था, ऐसे में भारत को उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा।

    दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास ऊंचाई पर

    साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को करारी शिकस्त दी। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और इंग्लैंड के विरुद्ध उन्होंने रिकार्ड 169 रन की पारी खेली थी। वोल्वार्ड्ट का विकेट भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे अहम रहेगा। वहीं, अनुभवी ऑलराउंडर मरिजान कैप ने सेमीफाइनल में पांच विकेट झटके थे और उनकी तेज गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी ने टीम को मजबूती दी है।

    फैंस में उत्साह चरम पर

    फाइनल को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। सभी टिकट पहले ही बिक चुके हैं और आयोजन समिति ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भारत की महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अपने खेल से देशभर में उम्मीदें जगाई हैं और अब नजरें इस ऐतिहासिक जीत पर टिकी हैं।

    मैच पर बारिश का खतरा

    डीवाई पाटिल की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है। हालांकि, शाम के समय स्पिनरों को मदद मिल सकती है। मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। रविवार को 63 प्रतिशत वर्षा की संभावना है। वहीं, तीन नवंबर को इसके लिए रिजर्व-डे रखा गया है। रिजर्व-डे को भी अगर मैच नहीं हो पाता है दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जायेगा। हालांकि, इसकी संभावना कम है।

