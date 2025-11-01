IND vs AUS Bellerive Oval Pitch Report: अनजान पिच पर खेलने उतरेगी भारतीय टीम, कैसा है बेलेरीव ओवल का विकेट?

स्पोर्ट्स डेस्ट, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20I मैच बेलेरीव ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत पांच मैच की सीरीज में 1-0 से पीछे। भारत के सीरीज में बने रहने के लिए यह मैच जीता आवश्यक है। खास बात यह है कि भारत इस मैदान पर अपना पहला टी20I मैच खेलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनजान मैदान पर भारत के सामने कई तरह की चुनौती होगी। पहली तो पिच को समझना और फिर समुद्र से आने वाली ठंडी हवाओं से भी निपटना होगा। साथ ही सीरीज में 1-0 से पीछे होने का अतिरिक्त दवाब है। मेलबर्न में बल्लेबाजी में पीछे रहने के बाद सुर्यकुमार यादव की अगुआई में टीम वापसी करना चाहेगी।

IND vs AUS पिच रिपोर्ट जहां तक बेलेरीव ओवल मैदान की पिच की बात है तो यहां हाईस्कोरिंग मैच होते हैं। पिच पर घास है। परंपरागत रूप से बेलेरीव की विकेट गेंदबाजों को शुरुआती मूवमेंट प्रदान करती है। मैदान पर डेरवेंट नदी से आने वाली दोपहर की समुद्री हवाओं का प्रभाव पड़ता है।

ऐसे हैं बेलेरीव मैदान के आंकड़े ठंडी हवाओं से तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग बन जाती है। पिच पर घास होने से गेंद बल्ले पर सही आती है। इस मैदान पर 2010 से 2024 के बीच कुल 14 टी20I मैच खेले गए हैं।