    IND vs AUS Live Streaming: इस मैदान पर पहली बार T20I मैच खेलेगी भारतीय टीम, कब-कहां फ्री में देखें लाइव स्ट्रीमिंग?

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20I मैच होबार्ट के बेलेरिव ओवल मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैदान पर पहली बार टी20I मैच खेलेगी। यह मैच भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। सीरीज में खुद को बनाए रखने के लिए भारत को यह मैच हर हाल में जीतना होगा। 

    भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से पीछे।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टी20I टीम को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे मुकाबले में हार का स्वाद चखना पड़ा था। इस हार से भारतीय टीम के टी20I में विजय अभियान पर ब्रेक लगा दी। इससे पहले टीम इंडिया ने 2025 में एक भी टी20I मैच नहीं हारा था।

    अब ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में मेहमान टीम को हराकर 5 T20I मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम होबार्ट में जीत दर्ज करके सीरीज में बराबरी करना चाहेगी। भारत पहली बार होबार्ट में T20I मैच खेलने जा रहा है तो टीम के लिए उतना आसान नहीं होगा। हालांकि, भारत के लिए राहत की खबर होगी की जोश हेजलवुड अब मैच नहीं खेलेंगे।

    IND vs AUS Live Streaming-

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20I मैच किस दिन खेला जाएगा?

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20I मैच 2 नवंबर, रविवार को खेला जाएगा।

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला तीसरा T20I मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा। इस मैच का टॉस दोपहर 1:15 बजे होगा।

    किस मैदान पर टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा मुकाबला?

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला होबार्ट के बेलेरिव ओवल मैदान में खेला जाएगा।

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20I मैच का लाइव प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

    स्टार स्पोर्ट्स के पास इस T20I सीरीज के प्रसारण का अधिकार है। स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर T20I मैच का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस मुकाबले की Live Streaming किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं?

    इस मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग JIOHotstar की एप या वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ ही जागरण के लाइव ब्लॉग में भी मैच से जुड़े अपडेट्स मिलेंगे।

