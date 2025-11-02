Language
    IND vs AUS 3rd T20I: हेजलवुड की अनुपस्थिति में भारतीय बल्लेबाजों को मिलेगी राहत, तीसरा टी20I आज

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    जोश हेजलवुड के बिना उतरेगी ऑस्ट्रेलिया। फाइल फोटो

    होबार्ट, प्रेट्र। रविवार को होने वाले तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि दूसरे मैच में घातक गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे। हेजलवुड की अनुपस्थिति से भारतीय बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो सकता है।

    हालांकि, टीम अब भी बेहतर प्रदर्शन की तलाश में है। सबसे बड़ी उत्सुकता इस बात को लेकर है कि क्या अर्शदीप सिंह को आखिरकार एकादश में मौका मिलेगा या उन्हें एक बार फिर बाहर बैठना पड़ेगा। लगातार बाहर रखे जाने पर अब टीम प्रबंधन के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। हेजलवुड की सटीक लाइन-लेंथ और गेंद में मिलने वाली अतिरिक्त उछाल ने पिछले मैच में भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था।

    उन्होंने जिस तरह से पिच का फायदा उठाया, वह भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस महीने के अंत में इंग्लैंड के विरुद्ध पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है, इसी को ध्यान में रखते हुए हेजलवुड को आराम दिया गया है। उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस या सीन एबाट जैसे गेंदबाजों को मौका दे सकती है। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 के बाद कहा था कि हेजलवुड की अनुपस्थिति निश्चित तौर पर बल्लेबाजों के लिए राहत की बात होगी।

    अतिरिक्त उछाल और सीम वाली गेंदों से हो रही दिक्कत

    कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल दोनों को अतिरिक्त उछाल और अच्छी सीम मूवमेंट वाली गेंदों से निपटने में दिक्कत हो रही है। सूर्यकुमार और गिल ने कैनबरा में बारिश से प्रभावित मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी और वह उसको दोहराने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। यह मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया था। होबार्ट स्थित बेलेरिव ओवल एक ऐसा मैदान है, जहां दोनों तरफ की सीमा रेखा छोटी है और ऐसे में शार्ट पिच गेंद पर कवर, प्वाइंट, स्क्वायर लेग या मिड-विकेट पर लंबे शॉट लगाए जा सकते हैं।

    बेलेरिव ओवल वह मैदान है जहां विराट कोहली ने 2012 में श्रीलंका के विरुद्ध 321 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 86 गेंदों में नाबाद 133 रन की शानदार पारी खेली थी। बेलेरिव ओवल की पिच पारंपरिक रूप से सफेद गेंद से होने वाले मैचों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह तेज गेंदबाज एलिस का बीबीएल में घरेलू मैदान भी है, जो स्थानीय फ्रेंचाइजी होबार्ट हरिकेंस के कप्तान हैं।

    टी20 में 100 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं अर्शदीप

    अतिरिक्त उछाल वाली पिच पर भारत तीन स्पिनरों के साथ उतरा और एक बार फिर अर्शदीप को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली, जबकि वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। भारत के पूर्व आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अर्शदीप सिंह को बाहर रखने के फैसले पर हैरानी व्यक्त करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि अगर जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं तो अर्शदीप सिंह का नाम सूची में दूसरे स्थान पर होना चाहिए। अगर बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो अर्शदीप सिंह का नाम सूची में पहले स्थान पर होगा।

    हर्षित की गेंदबाजी में निरंतरता का अभाव

    भारतीय टीम प्रबंधन अर्शदीप के बजाय हर्षित राणा को प्राथमिकता दे रहा है जिन्होंने पिछले मैच में 33 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 35 रन बनाए। यदि चार गेंदों पर बाउंड्री से बनाए गए 18 रन को हटा दिया जाए, तो दिल्ली के इस ऑलराउंडर ने 29 गेंदों पर 17 रन बनाए। उन्होंने ऐसे समय में गेंद बर्बाद की जबकि दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा खड़े थे और उन्हें स्ट्राइक लेने का मौका नहीं मिल रहा था।

    जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो हर्षित की गेंदबाजी में निरंतरता का अभाव है। अब यहां देखना दिलचस्प होगा कि अर्शदीप को उनकी जगह अंतिम एकादश में शामिल किया जाता है या नहीं। अगर टीम प्रबंधन हर्षित को टीम में बनाए रखने की रणनीति पर कायम रहता है तब भी अर्शदीप को किसी एक स्पिनर के स्थान पर अंतिम एकादश में रखना चाहिए क्योंकि यहां के विकेट से स्विंग मिलने की संभावना है।

