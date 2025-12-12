SMAT Super League: ऋषभ-राहुल और ईशान का चला बल्ला, नीतीश रेड्डी की हैट्रिक गई बेकार; मुंबई को मिली शिकस्त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सैयद मु्श्ताक अली ट्रॉफी 2025 के सुपर लीग के मुकाबले 12 नवंबर से शुरू हो गए। आठ टीमों के बीच चार मुकाबले खेल गए। ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने 235 के टारगेट को आसानी से चेज कर लिया। वहीं, हैदराबाद ने मुंबई को हराकर प्वाइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है।

लीग स्टेज पर बेहतर प्रदर्शन के चलते राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, मुंबई, हैदराबाद, आंध्रा और मध्यप्रदेश ने सुपर लीग में जगह बनाई है। 16 नवंबर तक इन टीमों के बीच सुपर लीग के मुकाबले खेले जाएंगे। यहां टॉप-2 पर रहने वाली टीमें 18 नवंबर को फाइनल में भिड़ेंगी।

सलिल के तूफानी शतक के बावजूद हारा पंजाब सलिल अरोड़ा के 39 गेंदों पर तूफानी शतक के बावजूद पंजाब को सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी की सुपर लीग के ग्रुप ए मैच में शुक्रवार को झारखंड के खिलाफ छह विकेट से हार झेलनी पड़ी। सलिल ने 45 गेंदों में नौ चौके व छह छक्कों की मदद से 125 रन बनाए, जिससे पंजाब ने छह विकेट पर 235 रन का बड़ा लक्ष्य दिया।

हालांकि, कुमार कुशाग्र (नाबाद 82), कप्तान ईशान किशन (47), अनुकूल राय (37) और पंकज कुमार (39) की तेज पारियों से झारखंड ने यह लक्ष्य 18.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। सलिल ने पारी के आखिरी ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को तीन छक्के और एक चौका मारकर पंजाब को बड़ा स्कोर तक पहुंचाया। वहीं, गेंदबाजी में झारखंड के सुशांत मिश्रा को आउट किया।

रेड्डी का ऑलराउंड प्रदर्शन गया बेकार टूर्नामेंट के एक अन्य मुकाबले में भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने आंध्र के लिए 25 रन बनाए और हैट्रिक ली, लेकिन मध्य प्रदेश कम स्कोर वाले इस मैच में चार विकेट से विजयी रहा। आंध्र ने 19.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 112 रन बनाए। इसमें केएस भरत ने 39 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 25 बनाए।