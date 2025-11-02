जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में दिल्ली की टीम दूसरे दिन 248 रन पर छह विकेट खोकर अपनी पारी को आगे बढ़ाने उतरी, लेकिन शेष बल्लेबाज बड़ा योगदान नहीं दे सके। टीम ने अपने आखिरी चार विकेट महज 46 रन जोड़कर गंवा दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, सुमित माथुर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 71 रनों की अविजित पारी खेली और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।दूसरे दिन दिल्ली के बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद गेंदबाजों से उम्मीदें थीं, लेकिन वे भी प्रभाव नहीं छोड़ सके।

कमजोर समझी जा रही पुडुचेरी टीम ने सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। संतोष और अजय के बीच 91 रनों की साझेदारी तथा अजय और आनंद के बीच 93 रनों की साझेदारी ने मैच का रुख पुडुचेरी की ओर मोड़ दिया। पुडुचेरी की ओर से अजय रोहरा शानदार शतक लगाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।

दिल्ली की ओर से सिमरजीत ने दो विकेट चटकाए। पुडुचेरी ने चार विकेट पर 240 रन बना लिए हैं और अब दिल्ली से केवल 54 रन पीछे है। झारखंड की स्थिति मजबूत ओपनर शिखर मोहन की शानदार दोहरी शतकीय पारी की बदौलत झारखंड ने रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए मुकाबले के दूसरे दिन नागालैंड के विरुद्ध आठ विकेट पर 510 रन बनाकर मजबूत स्थिति हासिल कर ली।

91/2 से आगे खेलना शुरू करते हुए बल्लेबाज शिखर ने अपने मौके का भरपूर फायदा उठाया और 21 चौकों व तीन छक्कों की मदद से 207 रन की लाजवाब पारी खेली। इसके अलावा कप्तान ने विराट सिंह (105) ने कप्तानी पारी खेली। दिन का खेल खत्म होने तक नगालैंड ने 17 ओवर में बिना किसी नुकसान के 37 रन बना लिए हैं। करुण और स्मरण के दोहरे शतक अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर (233 रन) और रविचंद्रन स्मरण (नाबाद 220 रन) के दोहरे शतक की बदौलत कर्नाटक ने रविवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मैच के दूसरे दिन केरल के विरुद्ध पहली पारी पांच विकेट पर 586 रन पर घोषित की।

कर्नाटक के तेज गेंदबाज विद्वथ कावेरप्पा और वी विजय कुमार के नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी से स्टंप तक केरल का स्कोर तीन विकेट पर 21 रन कर दबदबा बना लिया। मेजबान टीम 565 रन से पीछे है। करुण और स्मरण ने चौथे विकेट के लिए 343 रन की बड़ी साझेदारी की।