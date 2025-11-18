Language
    Ranji Trophy Round Up: कर्नाटक और महाराष्ट्र पारी से जीतकर शीर्ष पर पहुंचे, बंगाल भी जीत के करीब

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:28 PM (IST)

    श्रेयस गोपाल की शानदार गेंदबाजी के दम पर कर्नाटक ने चंडीगढ़ को पारी से हरा दिया। वहीं महाराष्ट्र भी अपना मैच जीतने में सफल रही। दिल्ली की हालत राजस्थान के खिलाफ खराब है और वह एक बार फिर हारती दिख रही है। 

    श्रेयस गोपाल की शानदार गेंदबाजी से जीता कर्नाटक

    पीटीआई, हुबली: कर्नाटक ने मंगलवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मैच के तीसरे दिन चंडीगढ़ को पारी और 185 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। चंडीगढ़ के कप्तान मनन वोहरा ने नाबाद 106 रन बनाए, लेकिन उनकी टीम 222 रनों पर ढेर हो गई।

    कर्नाटक के स्पिनर श्रेयस गोपाल ने 73 रन पर सात विकेट लेकर जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्नाटक ने अपनी पहली पारी में आठ विकेट पर 547 रन बनाकर उसे घोषित किया था, जिससे उसे 325 रनों की बड़ी बढ़त मिली। इसके बाद चंडीगढ़ को फालोऑन दिया गया। दूसरी पारी में, स्पिनर शिखर शेट्टी ने 61 रन देकर पांच विकेट लिए, जिससे चंडीगढ़ की टीम महज 140 रन पर आउट हो गई। इस जीत के साथ कर्नाटक ने बोनस सहित सात अंक हासिल कर ग्रुप बी में 21 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

    महाराष्ट्र ने हासिल की जीत

    ग्रुप बी के अन्य मुकाबले में महाराष्ट्र ने पंजाब को पारी और 92 रनों से हराकर दूसरे स्थान हासिल कर लिया। पंजाब की टीम ने महाराष्ट्र के 350 रन के जवाब में पहली पारी में 151 और फालोऑन में दूसरी पारी में 107 रन बनाकर आउट हो गई।

    झारखंड संकट में

    जमशेदपुर में खेले जा रहे मुकाबले में आंध्र प्रदेश के प्रारंभिक बल्लेबाज अभिषेक रेड्डी के ऐतिहासिक दोहरे शतक (247) ने झारखंड को संकट में डाल दिया है। आंध्र ने पहली पारी में छह विकेट पर 567 रन बनाकर पारी घोषित की, जबकि झारखंड अपनी दूसरी पारी में 34 रन पर दो विकेट खोकर संघर्ष कर रहा है।

    राजस्थान की दिल्ली पर बड़ी बढ़त

    राजसमंद में चल रहे मैच में राजस्थान के पहली पारी में 570 रन के विशाल लक्ष्य के जवाब में दिल्ली के बल्लेबाज भी गेंदबाजों की तरह फ्लॉप रहे और दिल्ली की पूरी टीम तीसरे दिन स्टंप्स तक 296 रन पर ऑलआउट हो गई। इससे राजस्थान को 274 रन की बड़ी बढ़त मिल गई है।

    शाहबाज और शमी के प्रदर्शन से बंगाल मजबूत

    आलराउंडर शाहबाज अहमद के शतक और इसके बाद मोहम्मद शमी ने लगातार ओवरों में दोहरे झटके से बंगाल, असम पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए लगातार चौथी जीत की ओर अग्रसर हो गया है। असम के पहली पारी में 200 रन के जवाब में बंगाल के 442 रन बनाए और असम दूसरी पारी में स्टंप्स तक 98/3 रन बनकर 144 रन पीछे था।

    जम्मू-कश्मीर जीत से तीन विकेट दूर

    जम्मू-कश्मीर हैदराबाद के विरुद्ध जीत से मात्र तीन विकेट दूर है। मेजबान की ओर से अब्दुल समद ने शानदार 125 रन की पारी खेली। इसके बाद गेंदबाज आबिद मुश्ताक ने चार विकेट लेकर हैदराबाद का स्कोर सात विकेटपर 169 रन कर दिया। हैदाराबाद को चौथे दिन 303 रन की जरूरत है।

