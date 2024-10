Ranji Trophy Round UP Day 3: ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली धमाकेदार पारी तो पुजारा ने ठोकी फिफ्टी, ऐसा रहा सभी मैचों का हाल

Delhi are 264/8, trailing by 410 runs.#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank

Scorecard ▶️ https://t.co/NyF4apNoHU pic.twitter.com/ecm1iUckmr— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 20, 2024

तीसरे दिन सर्विसेज ने पहली पारी में 271 रन बनाए। इससे पहले बड़ौदा ने दूसरी पारी 134-1 पर पारी घोषित कर दी थी। स्‍टंप तक सर्विसेज ने 3 रन बना लिए हैं। टीम को जीत के लिए 338 रन चाहिए। ओडिश के खिलाफ जम्‍मू एंड कश्‍मीर ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 195 रन बना लिए हैं। टीम के पास 193 रन की बढ़त है।

गुजरात के खिलाफ अपनी पहली पारी में आंध्र प्रदेश तीसरे दिन की शुरुआत में 213 रन पर आउट हो गई। उन्होंने फॉलोऑन में बेहतर प्रदर्शन किया और स्टंप्स तक 49 रन की बढ़त के साथ 203-4 स्‍कोर कर लिया है। राजस्‍थान ने हिमाचल प्रदेश को 8 रन से हराया।

Tea on Day 3!

Delhi have fought back courtesy of Yash Dhull (54*) and Pranav Rajvanshi (40*).

They scored 75 runs in the session without losing any wicket.

Delhi are 178/5, trailing by 496 runs.#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank

Follow the match ▶️ https://t.co/NyF4apNoHU pic.twitter.com/EvBA56Bpce— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 20, 2024