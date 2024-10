Ranji Trophy Round up: Shreyas Iyer ने ठोकी सेंचुरी, चाहर ने चटकाए 5 विकेट

गुजरात के कप्‍तान चिंतन गाजा शतक से चूक गए। आंध्र प्रदेश के खिलाफ उन्‍होंने 92 रन बनाए। अरजान नागवासवाला की 119 गेंदों में नाबाद 82 रनों की पारी ने मेजबान टीम को 367 तक पहुंचा दिया। जवाब में केएस भरत की 72 गेंदों में नाबाद 78 रन की पारी के चलते आंध्र प्रदेश ने 137/5 स्‍कोर किया। राजस्थान ने दूसरे दिन 304-7 के स्कोर में ज्यादा कुछ नहीं जोड़ और टीम पहली पारी में 334 रन पर सिमट गई।

महिपाल लोमरोर 99 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर मयंक डागर ने पांच विकेट लिए। जवाब में हिमाचल प्रदेश पहली पारी में 98 रन पर सिमट गई। दीपक चाहर ने 5 विकेट झटके। फॉलोऑन खेलने उतरी हिमाचल ने दूसरी पारी में 147-2 रन बना लिए हैं।

उत्तराखंड ने पहली पारी में 325 रन बनाए थे। जवाब में हिमाचल ने दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक 244/5 रन बना लिए हैं। यश राठौड़ के 118 रन की मदद से विदर्भ ने पहली पारी में 283 रन बनाए। जवाब में पुडुचेरी ने 1 विकेट खोकर 45 रन बना लिए हैं। खराब रोशनी के कारण खेल को रोकना पड़ा।

हरियाणा ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 431-9 का स्कोर बनाया। हिमांशु राणा के 176 गेंद में 114 रन की पारी खेली। धीरू सिंह (103) और सुमित कुमार (61) ने अहम योगदान दिया। नंबर 10 पर युजवेंद्र चहल ने 114 गेंदों पर 38* रन बनाकर गेंदबाजों को निराश किया।

अपनी पहली पारी में 277 रन बनाने के बाद पंजाब की टीम ने मध्य प्रदेश को 207 रन पर समेट दिया। पंजाब के साहिल अरोड़ा (101) और रजत पाटीदार (90) ने अहम पारियां खेलीं। बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण बंगाल-बिहार का मैच दूसरे दिन भी शुरू नहीं हो सका। कर्नाटक के खिलाफ बारिश से प्रभावित मैच में स्टंप्स तक केरल ने 3 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए।

तमिलनाडु ने दिल्ली के खिलाफ अपनी पहली पारी 674-6 पर घोषित कर दी। सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने सर्वाधिक 213 रन बनाए, वॉशिंगटन सुंदर (152) और प्रदोष रंजन पॉल (117) ने भी शतक जड़ा। छत्तीसगढ़ ने सौराष्ट्र के खिलाफ 578-7 पर अपनी पारी घोषित की। अमनदीप खरे 203 रन बनाकर नाबाद रहे।

संजीत देसाई (146) ने शतक बनाया। चंडीगढ़ ने असम को 266 रन पर समेट दिया। जवाब में चंडीगढ़ ने दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक 301/5 रन बना लिए हैं। झारखंड ने पहली पारी में 417 रन बनाए।

विराट सिंह (103*) और कप्तान ईशान किशन (101) ने शतक ठोके। सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नाजिम ने 96 रन बनाए। रेलवे के लिए हिमांशु सांगवान (5-94) सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की।

Stumps on Day 2!

A day full of runs!

Tamil Nadu declared on 674/6, and in reply, Delhi are off to a steady start with the openers - Sanat Sangwan (23*) and Harsh Tyagi (15*) - adding an unbeaten stand of 43.#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank

Scorecard ▶️ https://t.co/NyF4apNoHU pic.twitter.com/bcIPHHgrnB— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 19, 2024