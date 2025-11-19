Ranji Trophy Round Up: बिहार प्लेट ग्रुप के फाइनल में, सचिन-बाबा के शतक गए बेकार; रिंकू सिंह ने बिखेरा जलवा
रणजी ट्रॉफी के पांचवें राउंड के मैचों का रिजल्ट आ गया है। चौथे दिन यूपी ने तमिलनाडु के खिलाफ ड्रॉ खेला। इसमें रिंकू सिंह और शिवम मावी ने अहम रोल प्ले लिया। वहीं, आंध्रा ने झारखंड को मात दी। प्लेट ग्रुप में बिहार फाइनल में पहुंच गया। सचिन बेबी और बाबा अपारजित के शतकों पर पानी फिर गया। मध्यप्रदेश ने केरल को जीत नहीं दर्ज करने दी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने बुधवार को लंबी प्रारूप में भी अपनी काबिलियत साबित करते हुए करियर की सर्वश्रेष्ठ 176 रन की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश को तमिलनाडु के खिलाफ पहली पारी में अहम बढ़त दिलाई।
ग्रुप-ए के इस मुकाबले का चौथे और अंतिम दिन ड्रॉ पर अंत हुआ। उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु के 455 रन के जवाब में 460 रन बनाकर पांच रन की बढ़त हासिल की और तीन अंक प्राप्त किए। यूपी को मिली यह मामूली बढ़त मुख्य रूप से रिंकू की दमदार पारी और निचले क्रम के बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान के चलते संभव हो पाई।
इसमें शिवम मावी की 54 रन की पारी भी शामिल है। रिंकू ने 17 चौके और छह छक्के जड़े। तीसरे दिन के अंत तक वे 98 रन पर नाबाद थे और दो दिनों में कुल 247 गेंदों का सामना किया।
अंतिम दिन झारखंड ढेर, आंध्रा ने जीता मैच
कीनन स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी मुकाबले के चौथे और अंतिम दिन आंध्र प्रदेश ने झारखंड को पारी और 81 रनों से करारी शिकस्त दी। पहली पारी में 239 रनों की विशाल बढ़त हासिल करने वाली आंध्र की टीम के सामने झारखंड के बल्लेबाज दूसरी पारी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और पूरी टीम महज 158 रनों पर सिमट गई।
तीसरे दिन के स्कोर दो विकेट पर 32 रन से आगे खेलते हुए झारखंड की टीम बुधवार को अपने खाते में ज्यादा रन नहीं जोड़ सकी और एक शर्मनाक हार झेलने को मजबूर हुई। मैच के चौथे दिन जब झारखंड ने अपनी पारी आगे बढ़ाई तो उस पर मैच बचाने का भारी दबाव था। पहली पारी में शतक जड़ने वाले शरणदीप सिंह (65) ने एक बार फिर किला लड़ाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला।
मध्यप्रदेश के निचले क्रम ने केरल की जीत रोकी
मध्य प्रदेश के निचले क्रम की जुझारू बल्लेबाजी ने केरल को जीत से वंचित कर दिया। इंदौर में खेला गया यह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। 218/3 के स्कोर से आगे खेलते हुए सचिन बेबी (122) और बाबा अपराजित (105 रिटायर्ड हर्ट) ने शानदार शतक जमाए। इसके बाद केरल ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 314 रन पर घोषित कर दी, जिससे एमपी के सामने 404 रनों का लक्ष्य रखा गया।
जवाब में केरल ने मेजबानों को 126/8 पर पहुंचाकर जीत की उम्मीद जगा दी थी। लेकिन आर्यन पांडे (23 नाबाद) और कुमार कार्तिकेय (16 नाबाद) की जिद्दी बल्लेबाजी ने मध्यप्रदेश को कठिन संघर्ष के बाद ड्रॉ दिला दिया।
दिल्ली ने फिर खेला ड्रॉ
राजसमंद में खेले गए मुकाबले में दिल्ली को एक और ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में टीम अब तक पांच मैच खेल चुकी है, जिनमें से चार ड्रॉ रहे हैं, जबकि एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है।
मैच के चौथे दिन फॉलोआन खेलते हुए दिल्ली ने दूसरी पारी में बेहतर प्रदर्शन किया और 87 ओवर में सात विकेट पर 316 रन बनाकर हार टाल दी। कप्तान यश ढुल ने शानदार 189 रन बनाए, जबकि आयुष दोसेजा ने 64 रनों का अहम योगदान दिया। बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके।
बिहार प्लेट ग्रुप के फाइनल में
बल्लेबाजों ने बुधवार को बिहार को रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल का टिकट दिला दिया। मोइनुल हक स्टेडियम में चौथे और अंतिम दिन बिहार ने मिजोरम को सात विकेट से मात दे दी। मैच ड्रॉ कराने की उम्मीद से मेहमान टीम ने 57.5 ओवर में छह विकेट पर 260 रन बना अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी और 248 रनों का लक्ष्य दे दिया।
जवाब में बिहार के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ तीन अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को 27.4 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 251 रन बना सात विकेट से जीत दिला दी।
