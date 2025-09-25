PAK vs BAN Live Score: दबाव में बिखरी बांग्लादेश की पारी, पाकिस्तान तय कर रहा फाइनल की दावेदारी

Pakistan vs Bangladesh Live Score: एशिया कप 2025 के सुपर-4 में आज पाकिस्तान का सामना बांग्लादेश से है। आज का मुकाबला जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी और वह फाइनल में भारत से भिड़ेगी। फैंस को उम्मीद है कि फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी।

Pakistan vs Bangladesh Live Score, Asia Cup 2025: एशिया कप के सुपर-4 में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमों के लिए यह करो या मारो वाला मैच है। क्योंकि जो टीम आज का मुकाबला जीतेगी वह एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट हासिल करेगी और फाइनल में भारत से भिड़ेगी।

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। 49 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। पाकिस्तान ने आखिरी के पांच ओवर में 52 रन बटोरे और 135 के स्कोर तक पहुंच गया है, जहां से आराम से फाइटबैक किया जा सकता है। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने पहले 10 ओवर तक कमाल की बल्लेबाजी और फील्डिंग की लेकिन इसके बाद कई कैच छोड़े गए।

पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हारिस ने सर्वाधिक 31 रन और मोहम्मद नवाज ने 25 रन बनाए। तस्कीन अहमद ने तीन विकेट चटकाए। बांग्लादेश को जीत के लिए 136 रन बनाने हैं।