    PAK vs ZIM: बाबर के अर्धशतक और तारिक की हैट्रिक से जीता पाकिस्तान, जिम्बाब्वे को हराकर फाइनल में बनाई जगह

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:22 PM (IST)

    मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। साहिबजादा फरहान (63) और बाबर आजम (74) ने अर्धशतकीय पारी खेली। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 19 ओवर में 126 रन बनाकर सिमट गई। उस्मान तारिक ने चार विकेट चटकाए।

    पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराया। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने लगातार तीसरा मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान की इस जीत में पूर्व कप्तान बाबर आजम और स्पिनर उस्मान तारिक ने अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने 69 रन से जिम्बाब्वे को हराया।

    तारिक ने ली हैट्रिक

    लक्ष्य का बचाव करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने स्पिनर उस्मान तारिक ने जिम्बाब्वे को झकझोर कर रख दिया और पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। वह मेंस टी20I मैच में हैट्रिक लेने वाले देश के केवल चौथे गेंदबाज बने। उनसे पहले फहीम अशरफ, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद नवाज हैं। तारिक ने टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा और वेलिंगटन मसाकाद्जा को लगातार गेंदों पर आउट कर एक यादगार हैट्रिक पूरी की।

    मेंस टी20I में हैट्रिक बनाने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज-

    1. उस्मान तारिक - बनाम जिम्बाब्वे, रावलपिंडी (2025)
    2. फहीम अशरफ - बनाम श्रीलंका, अबू धाबी (2017/18)
    3. मोहम्मद हसनैन - बनाम श्रीलंका, लाहौर (2019/20)
    4. मोहम्मद नवाज - बनाम अफगानिस्तान, शारजाह (2025)

    8 बैटर नहीं पार कर सके दहाई का आंकड़ा

    जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी का ये आलम रहा कि मात्र दो बल्लेबाज 20 या उससे ज्यादा रन बना सके। बाकी 8 बल्लेबाज को दहाई का आंकड़ा तक नहीं पार कर सके। कप्तान सिकंदर रजा ने 23 रन और रयान बर्ल ने नाबाद 67 रन की पारी खेली। इसके अलावा सभी बल्लेबाज फेल रहे।

    पाकिस्तान की तरफ से तारिक ने चार तो मोहम्मद नवाज ने दो विकेट चटकाए। वहीं, नसीम शाह, वसीम जूनियर और फहीम अशरफ को एक-एक विकेट मिला। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बना ली है।

