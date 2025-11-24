PAK A vs BAN A Final: बांग्लादेश ने सुपर ओवर में गंवाया चैंपियन बनने का मौका... पाकिस्तान ने तीसरी बार जीता राइजिंग एशिया कप का खिताब

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PAK A vs BAN A Final: पाकिस्तान ए ने रविवार यानी 23 नवंबर 2025 को दोहा में खेले गए राइजिंग एशिया कप 2025 के फाइनल में सुपर ओवर में बांग्लादेश ए को हराकर तीसरी बार खिताब जीता। 126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ए काफी संघर्ष करती दिखी और 125/9 रन बनाकर मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया। सुपर ओवर में पाकिस्तान ए के गेंदबाज अहमद दानियाल ने बांग्लादेश ए के बल्लेबाजों को 6/2 के स्कोर पररोक दिया। इसके बाद पाकिस्तान ए ने 7 रन का लक्ष्य दो गेंदों में पूरा कर लिया।

इससे पहले रिपोन मंडल ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान ए को 125 रन पर समेट दिया, जबकि बांग्लादेश ए ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। इस जीत के साथ पाकिस्तान ए अब तीन बार राइजिंग एशिया कप जीतने वाली एकमात्र टीम बन गई है।

PAK A vs BAN A Final: बांग्लादेश को मिला 126 रन का टारगेट बांग्लादेश ए (Bangladesh A Cricket Team) के कप्तान अकबर अली ने फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला शुरुआत में पूरी तरह सही साबित हुआ। बांग्लादेशी गेंदबाजों ने पिच की परिस्थितियों का पूरी तरह से फायदा उठाया और पाकिस्तान ए के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया।

पाकिस्तान ए की शुरुआत काफी खराब रही, जहां यासिर खान पहली ही गेंद पर रन आउट हो गए और उसके बाद माज सदाकत (23 रन) और अराफात मिन्हास (25 रन) जैसे प्रमुख बल्लेबाज भी जल्दी पवेलियन लौट गए। कप्तान इरफान खान भी सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। 14.2 ओवर में पाकिस्तान ए का स्कोर 75/6 था और टीम मुश्किल में दिख रही थी।

इस संकट के बीच साद मसूद ने बल्ले से शानदार संघर्ष किया। उन्होंने 26 गेंदों पर 38 रन (3 चौके, 3 छक्के) की महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम का स्कोर एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया। बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज रिपोन मोंडोल ने अपनी गेंदबाजी से शानदार वापसी की। उन्होंने 19वें ओवर में तीन विकेट लेकर पाकिस्तान के निचले क्रम को तहस-नहस किया। इस तरह पाकिस्तान ए की टीम 20 ओवर में 125 रन पर ऑलआउट हो गई।

PAK A vs BAN A Final: सुपर ओवर में पहुंचा मैच 126 रन का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी-ए टीम (PAK A vs BAN A Final) के बल्लेबाजों पर फाइनल मैच का दबाव साफ तौर पर दिखाई दिया। पाकिस्तान के तेज और स्पिन गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश का शीर्ष क्रम पूरी तरह से धराशायी हो गया। एक वक्त बांग्लादेश ए का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 53 था और मैच पाकिस्तान की झोली साफ नजर आ रहा था।

लेकिन, बांग्लादेश ए ने हार नहीं मानी। रकीबुल हसन और एसएम मेहरूब (18 रन) की साझेदारी से कुछ उम्मीद जगी और जब मैच आखिरी ओवरों में पहुंचा, तो अब्दुल गफ्फार सकलैन और रिपोन मोंडोल ने बैटिंग की। 19वें ओवर में दोनों ने मिलकर शानदार 20 रन बटोरे।

आखिरी ओवर में बांग्लादेश ए को जीत के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे। पाकिस्तान के अहमद दानियाल ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन बांग्लादेश ए ने आखिरी गेंद पर एक रन लिया और स्कोर को पाकिस्तान ए के 125 रन के बराबर कर दिया।