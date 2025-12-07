International League T20: दुबई के मैदान पर Rovman Powell का तूफान, IPL से पहले ला दिया भूचाल
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दुबई कैपिटल्स की शुरुआत खराब रही। सलामी बल्लेबाज टोबी अल्बर्ट और सेदिकुल्लाह अटल 8-8 रन बनाकर आउट हुए। विकेटकीपर
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेशनल लीग टी20 2025-26 के 7वें मुकाबले में रोवमैन पॉवेल का तूफान देखने को मिला। दुबई कैपिटल्स की ओर से 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए पॉवेल ने अबू धाबी नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने 184.62 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और 52 गेंदों पर नाबाद 96 रन ठोक दिए। अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए।
पॉवेल की इस पारी की बदौलत दुबई ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 186 रन बनाए। पॉवेल के अलावा जॉर्डन कॉक्स ने भी अर्धशतक लगाया। उन्होंने 36 गेंदों पर 52 रन ठोके। 187 रन चेज करने उतरी अबू धाबी नाइट राइडर्स 103 रन पर ही सिमट गई। दुबई कैपिटल्स ने 83 रन से इस मुकाबले को जीता।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दुबई कैपिटल्स की शुरुआत खराब रही। सलामी बल्लेबाज टोबी अल्बर्ट और सेदिकुल्लाह अटल 8-8 रन बनाकर आउट हुए। विकेटकीपर शयान जहांगीर भी 14 रन ही बना सके। इसके बाद पॉवेल और जॉर्डन कॉक्स के बीच 119 रन की साझेदारी हुई। जॉर्डन 52 के स्कोर पर आउट हुए। वहीं कप्तान दासुन शनाका बिना खाता खोले ही नाबाद रहे।
बड़ा टारगेट चेज करने उतरी अबू धाबी नाइट राइडर्स ने पहले ही ओवर में एलेक्स हेल्स (0) का विकेट गंवा दिया। इसी ओवर में अलीशान शराफू कैच आउट हुए। दूसरे ओवर में उन्मुक्त चंद कैच आउट हुए। उनका भी खाता नहीं खुला। सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट ने 21 गेंदों पर 27 रन बनाए।
इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन ने 16, आंद्रे रसेल ने 12 रन की पारी खेली। कप्तान जेसन होल्डर का खाता तक नहीं खुला। सुनील नरेन ने 3 और शेरफेन रदरफोर्ड ने 19 रन बनाए। ऑली स्टोन के बल्ले से 6 रन निकले। वकार सलामखेल ने 4 विकेट चटकाए। मोहम्मद नबी, मुस्तफिजुर रहमान और डेविड विली को 2-2 सफलताएं मिलीं।
