टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान की शुरुआत खराब रही। पहले ही ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर ने गुल फिरोजा को बोल्‍ड किया। गुल फिरोजा का खाता तक नहीं खुला। 25 के स्‍कोर पर पाकिस्‍तान को दूसरा झटका लगा। सिदार अमीन ने 11 गेंदें पर 8 रन बनाए।

For her economical match-winning three-wicket haul, Arundhati Reddy receives the Player of the Match award 👏👏