India vs Sri Lanka Live Cricket Score: फाइनल की तैयारी करने उतरेगी भारतीय टीम, छठी जीत पर नजर
IND vs SL live cricket score: एशिया कप 2025 के सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में आज भारतीय टीम का सामना श्रीलंका क्रिकेट टीम से होगा। यह मुकाबला दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा वहीं टॉस 7:30 बजे होगा।
सुपर-4 में 2 जीत के साथ भारतीय टीम पहले ही फाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। लीग स्टेज में जीत की हैट्रिक लगाने वाली श्रीलंका टीम सुपर-4 में फेल रहे। श्रीलंका को पहले बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में टीम पहले ही फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। अब चरिथ असलंका की कोशिश जीत के साथ टूर्नामेंट से विदा लेने पर होगी।
India vs Sri Lanka Live Update: संभावित 11
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर)/जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह/हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती।
पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा।
India vs Sri Lanka LIVE Score, Asia Cup 2025: भारतीय टीम
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, शिवम दुबे, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा।
IND vs SL live update: श्रीलंका टीम
पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुशमंथा चमीरा, महेश तीक्षाना, नुवान तुषारा, डुनिथ वेलालेज, कामिल मिशारा, नुवानीदु फर्नांडो, बिनुरा फर्नांडो, जेनिथ लियानागे।
IND vs SL live cricket score: लाइव ब्लॉग
दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। एशिया कप 2025 अब समाप्त होने वाला है। रविवार को टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। उससे पहले आज सुपर-4 के आखिरी मैच में भारतीय टीम की टक्कर श्रीलंका से होगी।