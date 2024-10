टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। टीम ने 41 के स्‍कोर पर 3 विकेट खो दिए थे। संजू सैमसन ने 7 गेंदों पर 10 रन, अभिषेक शर्मा ने 11 गेंदों पर 15 रन और कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने 10 गेंदों पर 8 रन बनाए। इसके बाद नीतिश रेड्डी और रिंकू सिंह ने चौथे विकेट के लिए 108 रन जोड़े।

Delight in Delhi! 🥳#TeamIndia register a 86-run win in the 2nd T20I and seal the series 2⃣-0⃣