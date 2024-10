Emerging Asia Cup 2024: रसिख सलाम के बाद अभिषेक शर्मा का तूफान, भारत ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत

Abhishek Sharma was firing 𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗 𝖇𝖔𝖚𝖑𝖙𝖘 with a strike rate of 241.66! 🚀#MensT20EmergingTeamsAsiaCup2024 #ACC pic.twitter.com/PsqpGNsgSG— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 21, 2024

इसके बाद अभिषेक शर्मा ने कप्‍तान तिलक वर्मा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 73 रन जोड़े। 8वें ओवर में विष्णु सुकुमारन ने इस पार्टनरशिप को तोड़ा। उन्‍होंने ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा को बोल्‍ड किया। तिलक ने 18 गेंदों पर 21 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्‍होंने 2 चौके और 1 छक्‍का लगाया।

The Men in Blue cruise to victory, chasing down 107 with 7 wickets to spare! A dominant all-round performance seals the win for India ‘A’! 🙌#MensT20EmergingTeamsAsiaCup2024 #ACC pic.twitter.com/WzQ9cUGsbf— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 21, 2024