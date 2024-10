— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 21, 2024

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में रसिख सलाम ने 34 रन देकर 3 शिकार किए थे। वह 2019 और 2022 में भी दिल्‍ली कैपिटल्‍स का हिस्‍सा रहे। हालांकि, दोनों सीजन में उन्‍हें कोई सफलता नहीं मिली थी। IPL 2019 में उन्‍हें 1 मैच और IPL 2022 में 2 मुकाबले खेलने का मौका मिला था।

रसिख सलाम ने अपने करियर में अब तक 3 प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेले हैं। इस दौरान 4 पारियों में उन्‍होंने 25.11 की औसत और 3.27 की इकॉनमी से 9 विकेट चटकाए हैं। 4/97 एक मैच में उनके सर्वश्रेष्‍ठ गेंदबाजी आंकड़े हैं।

7 लिस्‍ट ए मैच की 7 पारियों में रसिख के नाम 12 विकेट हैं। इस फॉर्मेट में उनकी औसत 28.58 की और इकॉनमी 5.63 की रही है। इसके अलावा रसिख अपने करियर में अब तक 24 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान उनके खाते में 26 विकेट आए हैं।

