Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    LIVE BLOG

    INDW vs SLW 5th T20I Live: श्रीलंका की कप्‍तान ने जीता टॉस, पहले बल्‍लेबाजी करेगी भारतीय टीम

    भारतीय महिला टीम श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच में आज श्रीलंका से टकरा रही है। यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम सीरीज के पहले 4 मुकाबले जीत चुकी है। ऐसे में आज टीम की नजर 5वीं जीत पर है।

    By Rajat Gupta Tue, 30 Dec 2025 06:49 PM (IST)
    INDW vs SLW 5th T20I Live: श्रीलंका की कप्‍तान ने जीता टॉस, पहले बल्‍लेबाजी करेगी भारतीय टीम

    विजयी पंच लगा सकती टीम।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 विश्‍व कप 2026 की तैयारी में जुटी भारतीय महिला टीम आज श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच में श्रीलंका से टकराने जा रही है। यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम सीरीज के पहले 4 मुकाबले जीत चुकी है। ऐसे में आज टीम की नजर 5वीं जीत पर है। वहीं श्रीलंका टीम जीत के साथ विदा लेना चाहेगी।

    30 Dec 20256:40:55 PM

    INDW vs SLW 5th T20I Live: भारत ने किए 2 बदलाव

    भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान कहा, आज हमारी टीम में दो बदलाव हैं। स्मृति मंधाना और रेणुका आराम दिया गया है। कमलिनी डेब्यू करने जा रही हैं और स्नेह राणा की वापसी हुई है।

    30 Dec 20256:39:06 PM

    INDW vs SLW 5th T20I Live: श्रीलंका की प्‍लेइंग 11

    हासिनी परेरा, चमारी अथापथु (कप्तान), इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, रश्मिका सेववंडी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), निमाशा मदुशानी, इनोका राणावीरा, मल्की मदारा। 

    30 Dec 20256:38:15 PM

    INDW vs SLW 5th T20I Live: भारत की प्‍लेइंग 11

    शेफाली वर्मा, जी कमलिनी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), हरमनप्रीत कौर (कप्‍तान), हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, श्री चरणी। 

    30 Dec 20256:37:00 PM

    INDW vs SLW 5th T20I Live: श्रीलंका ने किए 2 बदलाव 

    श्रीलंका की प्‍लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए हैं। इनोका राणावीरा और मलकी मदारा की टीम में वापसी हुई है। मलशा शेहानी और काव्या कविंदी को बाहर बैठाया गया है। 

    30 Dec 20256:33:04 PM

    INDW vs SLW 5th T20I Live: टॉस अपडेट 

    श्रीलंका की कप्‍तान चमारी अथापथु  ने टॉस जीता है। उन्‍होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। ऐसे में भारतीय महिला टीम पहले बल्‍लेबाजी करने उतरेगी। 

    30 Dec 20256:26:08 PM

    INDW vs SLW 5th T20I Live: श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम 

    चमारी अथापथु (कप्‍तान), कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), हसनी परेरा, इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, रश्मिका सेवंडी, मालशा शेहानी, काव्या कविंदी, निमाशा मधुशानी, मल्की मदारा, शशिनी गिम्हानी, विश्मी गुणरत्ने, इनोका राणावीरा।

    30 Dec 20256:24:33 PM

    INDW vs SLW 5th T20I Live: भारतीय महिला क्रिकेट टीम

    ऋचा घोष (विकेटकीपर), हरमनप्रीत कौर (कप्‍तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, जेमिमा रोड्रिग्स, जी कमलिनी, क्रांति गौड़, स्नेह राणा। 

    30 Dec 20256:24:16 PM

    INDW vs SLW 5th T20I Live: लाइव ब्‍लॉग

    दैनिक जागरण के लाइव ब्‍लॉग में आपका स्‍वागत है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका टीम के बीच 5वां टी20 मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अब तक विजयी रथ पर सवार भारतीय महिलाओं की नजर लगातार 5वीं जीत पर होगी। 