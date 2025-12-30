स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 विश्‍व कप 2026 की तैयारी में जुटी भारतीय महिला टीम आज श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच में श्रीलंका से टकराने जा रही है। यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम सीरीज के पहले 4 मुकाबले जीत चुकी है। ऐसे में आज टीम की नजर 5वीं जीत पर है। वहीं श्रीलंका टीम जीत के साथ विदा लेना चाहेगी।