IND U19 vs SL U19: भारत ने श्रीलंका को पटक फाइनल में बनाई जगह, पाकिस्तान से महा-मुकाबला तय

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विहान मल्होत्रा और एरॉन जॉर्ज की नाबाद अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ने अंडर -19 एशिया कप के सेमीफाइनल में शुक्रवार को श्रीलंका को आठ विकेट से हरा फाइनल में जगह पक्की कर ली है। खिताबी मुकाबले में भारत के सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमें 21 दिसंबर को ब्लॉकबस्टर फाइनल में टकराएंगी। दिन के शुरुआती मैच में पाकिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन बांग्लादेश को आठ विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने आठ विकेट खोकर 138 रन बनाए। भारत ने दो ओवर पहले दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विहान ने 45 गेंदों पर चार चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 61 रन बनाए। वहीं जॉर्ज ने 49 गेंदों पर चार चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 58 रन बनाए।

बारिश ने डाला खलल बारिश के कारण ये मैच 20 ओवर प्रति पारी का किया गया था। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। किशन सिंह ने भारत को पहला विकेट दिलाने में ज्यादा समय नहीं लिया। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने दुलनिथ सिगेरा को आउट कर दिया। वह एक रन ही बना सके। दीपेश ने फिर विरान चामुडिथा को पवेलियन की राह दिखा भारत को दूसरी सफलता दिलाई। कविजा गमागे रन आउट हो गए और यहां श्रीलंका का स्कोर तीन विकेट के नुकसान पर 28 रन हो गया था।

यहां से फिर कप्तान विमथ दिनसारा और चामिगा हीनाटिगाला ने टीम को संभाला और 45 रनों की साझेदारी की। कप्तान को किनिष्क चौहान ने पवेलियन भेज दिया। उन्होंने 29 गेंदो पर चार चौकों की मदद से 32 रन बनाए। श्रीलंका ने फिर किथमा विथानापथिराना (7) और एडम हिल्मी (1) के रूप में दो विके जल्दी खो दिए। चामिका 136 के कुल स्कोर पर आउट हो गए। उन्होंने 38 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 42 रन बनाए। अंत में उनको सेथमिका सेनाविरत्ने का साथ मिला। उन्होंने 22 गेंदों पर दो चौके और एक छक्के की मदद से 30 रन बनाए।