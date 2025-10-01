Language
    IND U19 vs AUS U19 Day 2 Report: वैभव सूर्यवंशी-वेदांत त्रिवेदी ने जड़े शतक, दूसरे दिन बैकफुट पर रही कंगारू टीम

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:51 PM (IST)

    भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट में 185 रनों की बढ़त हासिल की। वैभव सूर्यवंशी ने 86 गेंदों में 113 रन और वेदांत त्रिवेदी ने 140 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी ने 152 रन की साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 243 रन बनाए जिसके जवाब में भारत ने 428 रन बनाए। भारत की तरफ से दीपेश ने पांच विकेट लिए।

    Vaibhav Suryavanshi और Vedant Trivedi ने काटा बवाल

    स्पोर्ट्स डेस्क, डिजिटल डेस्क। Vaibhav Suryavanshi Vedant Trivedi: वैभव सूर्यवंशी ने टी20 शैली में 86 गेंद में 113 रन बनाए, जबकि वेदांत त्रिवेदी ने 140 रन की पारी खेलकर भारत की अंडर-19 टीम को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले युवा टेस्ट में बुधवार को 185 रन की बढ़त दिला दी।

    भारत की अंडर-19 टीम ने 81.3 ओवर में 428 रन बनाए। जबकि ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम ने पहली पारी में 243 रन बनाए थे। दूसरी पारी में उसने दूसरे दिन एक विकेट पर आठ रन बना लिए थे। अभी भी वह भारतीय टीम से 177 रन पीछे है।

    14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने पारी के पहले ही ओवर में हेडन शिलेर को चौका जड़ा था। उन्होंने वेदांत त्रिवेदी (Vedant Trivedi) के साथ 152 रन की साझेदारी करके बड़े स्कोर की नींव रखी। सूर्यवंशी ने अपनी पारी में आठ छक्के और नौ चौके लगाए।

    उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर आर्यन शर्मा को बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया। लेग स्पिनर जेड होलिक को उन्होंने छक्का लगाया। वेदांत और सूर्यवंशी के अलावा खिलन पटेल ने 49 गेंद में 49 रन बनाए। युवा टेस्ट से पहले दोनों टीमों ने तीन मैचों की युवा वनडे सीरीज खेली थी, जिसमे आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम 3.0 से विजयी रही।

    IND U19 vs AUS U19: ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 243 रन

    ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 की टीम ने मैच में पहले बैटिंग करते हुए पहली पारी में 91.2 ओवर तक 243 रन बनाए। स्टेव ने 92 रन बनाए। वहीं, भारत की तरफ से दीपेश ने पांच विकेट, जबकि किशन कुमार ने तीन विकेट लिए। 

