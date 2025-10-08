भारत अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को उनकी ही धरती पर हराकर दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की। आज यानी 8 अक्टूबर 2025 को खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर ये सीरीज अपने नाम की। इससे पहले भारत अंडर-19 टीम ने वनडे सीरीज जीती थी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Under 19 tour of Australia 2025: भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे को बेहद यादगार बनाया। टीम इंडिया ने दीपावली से पहले 140 करोड़ भारतीयों को तोहफा मैच जीतकर दे दिया है। भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया (India U19 vs Australia U19 2nd Youth Test) को उनकी ही धरती पर हराकर दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की। बुधवार यानी 8 अक्टूबर को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेले गए दूसरे और आखिरी यूथ टेस्ट में भारत ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की।

IND U19 Vs AUS U19: भारत की ऑस्ट्रेलिया पर जीत दरअसल, भारत अंडर-19 टीम और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 (IND U19 vs AUS U19) के बीच दूसरे वनडे मैच में शुरू से लेकर अंत तक तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स का ही दबदबा रहा। ये मैच दो दिनों के अंदर ही समाप्त हो गया। पहले मैच में भारत की अंडर-19 टीम ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 58 रनों से हराया था।

उस मैच में कंगारू टीम ने कई मौकों पर वापसी की अच्छी कोशिश की थी, लेकिन दूसरे मैच में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सिर्फ विकेटकीपर एलेक्स ली यंग ने अहम पारी खेली और एकमात्र अर्धशतक टीम की तरफ से बनाया।

ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 135 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी। इसके बाद भारत ने दूसरे दिन के खेल में अपनी पहली पारी 144/7 से शुरू की और 171 रन पर ऑलआउट होकर ऑस्ट्रेलिया पर 36 रन की बढ़त हासिल की।

जवाब में मेजबान टीम दूसरी पारी में फिर फ्लॉप रही और केवल 116 रन पर ढेर हो गई, जिससे भारत को जीत के लिए 81 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने तीन विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया और 7 विकेट से जीत हासिल की। इस तरह भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे के बाद टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।

वैभव सूर्यवंशी दूसरी पारी में भी रहे फ्लॉप भारत की तरफ से पहली पारी (IND U19 vs AUS U19) में विहान मल्होत्रा, आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हो गए। 14 साल के वैभव पहली पारी में 20 रन और दूसरी पारी में लैशमंड की पहली ही गेंद पर शून्य पर बोल्ड हो गए। इसके बाद बार्टन ने कप्तान आयुष को 13 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड किया, लेकिन विहान मल्होत्रा दूसरी पारी में वेदांत के साथ मिलकर 49 रन की साझेदारी की।