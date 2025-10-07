Language
    'आ तू', Vaibhav Suryavansi को पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया में दे डाली 'धमकी', Video हुआ वायरल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:20 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। अपने बल्ले से आईपीएल में धमाल मचाने वाले इस युवा बल्लेबाज ने हर किसी को प्रभावित किया है। वह इंग्लैंड दौरे पर भी चमके और अब ऑस्ट्रेलिया में भी धमाल मचा रहे हैं। भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने फोन करके उनकी खैर खबर ली।

    वैभव सूर्यवंशी इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं और अंडर-19 टीम के साथ खेल रहे हैं। वैभव ने बहुत ही कम उम्र में बल्ले का ऐसा दम दिखाया है कि हर कोई उनका फैन हो गया है। हालांकि, भारत के पूर्व क्रिकेटर ने वैभव को ऑस्ट्रेलिया में ही धमकी दे दी है।

    वैभव बेशक अंडर-19 टीम के लिए खेल रहे हैं, लेकिन उनकी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स की नजरें उन पर बनी हुई हैं। वैभव ने आईपीएल-2025 में राजस्थान से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार शतक जमाया था जो इस लीग में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक है। उन्होंने 35 गेंदों पर ये शतक पूरा किया था।

    ऑस्ट्रेलिया में आया फोन

    राजस्थान की टीम वैभव पर पूरी तरह से नजर बनाए रखे हुए है। फ्रेंचाइजी के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने ऑस्ट्रेलिया में उन्हें फोन किया और एक तरह से धमकी दे डाली। हालांकि ये मजाक में था। राठौर ने वैभव को फोन किया और उनसे बात की। दोनों के बीच बैटिंग को लेकर बात हो रही थी और राठौर युवा बल्लेबाज की तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक से राठौर ने बात फिटनेस की तरफ मोड़ दी।

    राठौर ने पूछा, "फिटनेस कैसा चल रहा है?" इसके जवाब में वैभव ने कहा, "अच्छा चल रहा है।"

    इसके बाद राठौर ने वैभव की टांग खिंचाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा, "वो देखने में पता चलेगा। आजा तू।" वैभव ने शांति से कहा,"हां"

    इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को बाय बोला और बात खत्म हुई।

    लगातार मचाया धमाल

    आईपीएल में राजस्थान ने वैभव को तब खरीदा था जब वह 13 साल के थे। डेब्यू करते समय उनकी उम्र 14 साल की थी। इस बल्लेबाज ने लगातार अपने बल्ले से प्रभावित किया है। उन्होंने आईपीएल के सात मैचों में 206.56 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए थे जिसमें एक शतक शामिल है।

    उनके बल्ले से 18 चौके और 24 छक्के निकले थे। इसके बाद से वैभव के बल्ले ने रुकने का नाम नहीं लिया है। वह लगातार अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर अपनी बल्लेबाजी से तूफान मचाया। वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी उनका बल्ला जमकर चल रहा है।

