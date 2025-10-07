IND U 19 vs AUS U 19: वैभव सूर्यवंशी से छिन गई ओपनिंग और बल्ला भी हुआ फेल, टीम इंडिया की हालत बहुत बुरी

भारतीय अंडर-19 टीम ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 टीम के दूसरे टेस्ट मैच खेल रही है। इस मैच के पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। हालांकि वैभव सूर्यवंशी के हाथों से ओपनिंग चले जाना हैरान करने वाला रहा। टीम इंडिया ने किसी तरह विकेटों के गिरते सिलसिले के बीच मामूली बढ़त ले ली है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंडर-19 टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। मंगलवार से भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ है और पहले दिन गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला है। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को महज 135 रनों पर ढेर कर दिया। हालांकि, दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया अंडर-19 टीम ने भी अपने सात विकेट 144 रनों पर खो दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेशक भारत के पास 12 रनों की बढ़त है लेकिन ये काफी कम है। हेनिल पटेल नाबाद 22 और दीपेश देवेंद्रन छह रन बनाकर खेल रहे हैं। वैभव को नहीं मिली ओपनिंग टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने उतरी तो उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करने आएंगे। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं। कप्तान आयुष महात्रे के साथ विहान मल्होत्रा पारी की शुरुआत करने आए। आमतौर पर वैभव को ओपनर के तौर पर ही देखा जाता है, लेकिन इस मैच में उनकी ये जगह चली गई। टीम इंडिया को इससे फायदा नहीं हुआ क्योंकि विहान महज 17 रनों के कुल स्कोर पर आउट हो गए। वह 11 रन बना सके।

उनके बाद आए वैभव ने कुछ तूफानी शॉट खेले, लेकिन अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके। उन्होंने 14 गेंदों पर 20 रन बनाए। इसमें दो चौके और एक छक्का शामिल रहा। टीम इंडिया लगातार विकेट खोती रही। अच्छी बात ये रही कि उसने किसी तरह ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को पार कर लिया। वेदांत त्रिवेदी ने भी 25 रन बनाए। राहुल कुमार नौ, हरवंश पंगलिया एक, खिलान पटेल 26 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद हेनिल और दीपेश ने अंत तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया।