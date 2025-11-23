IND A vs IND B U19: इनान के नाबाद शतक से जीता भारत 'ए', भारत 'बी' को 26 रन से हराया

बेंगलुरु, प्रेट्र। ऑलराउंडर मोहम्मद इनान ने नंबर आठ पर शानदार नाबाद शतक लगाकर रविवार को भारत 'ए' को भारत 'बी' पर 26 रन से जीत दिलाई। इस जीत से अंडर-19 त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में भारत ए की जगह लगभग पक्की हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनान ने 74 गेंदों में 12 चौके और छह छक्के लगाकर नाबाद 105 रन बनाए, जिससे भारत ए ने 18 ओवर में 68/5 से उबरकर 269/7 का मुश्किल स्कोर बनाया। इसमें कप्तान विहान मल्होत्रा ने भी 42 रनों की उपयोगी पारी खेली।

भारत बी ने बनाए 243 जवाब में भारत बी टीम 47.2 ओवर में 243 रन पर ढेर हो गई। इसमें प्रारंभिक बल्लेबाज अर्नव बुग्गा ने 49 के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज हरवंश पंगालिया (99) ने हेमचूडेशन (45) के साथ शतकीय साझेदारी की पर टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके।