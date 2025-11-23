Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND A vs IND B U19: इनान के नाबाद शतक से जीता भारत 'ए', भारत 'बी' को 26 रन से हराया

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:18 PM (IST)

    इनान ने 74 गेंदों में 12 चौके और छह छक्के लगाकर नाबाद 105 रन बनाए, जिससे भारत ए ने 18 ओवर में 68/5 से उबरकर 269/7 का मुश्किल स्कोर बनाया। इसमें कप्तान विहान मल्होत्रा ने भी 42 रनों की उपयोगी पारी खेली। इनकी बदौलत भारत 'ए' को भारत 'बी' पर 26 रन से जीत दिलाई।

    prefferd source google
    Hero Image

    इंडिया ए ने इंडिया बी को हराया।

    बेंगलुरु, प्रेट्र। ऑलराउंडर मोहम्मद इनान ने नंबर आठ पर शानदार नाबाद शतक लगाकर रविवार को भारत 'ए' को भारत 'बी' पर 26 रन से जीत दिलाई। इस जीत से अंडर-19 त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में भारत ए की जगह लगभग पक्की हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनान ने 74 गेंदों में 12 चौके और छह छक्के लगाकर नाबाद 105 रन बनाए, जिससे भारत ए ने 18 ओवर में 68/5 से उबरकर 269/7 का मुश्किल स्कोर बनाया। इसमें कप्तान विहान मल्होत्रा ने भी 42 रनों की उपयोगी पारी खेली।

    भारत बी ने बनाए 243

    जवाब में भारत बी टीम 47.2 ओवर में 243 रन पर ढेर हो गई। इसमें प्रारंभिक बल्लेबाज अर्नव बुग्गा ने 49 के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज हरवंश पंगालिया (99) ने हेमचूडेशन (45) के साथ शतकीय साझेदारी की पर टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके।

    भारत ए के आदित्य रावत ने (आठ ओवर में 4/34) और मोहम्मद मलिक ने (7.2 ओवर में 4/49) के साथ शानदार तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। इससे भारत बी लगातार तीसरी हार के साथ फाइनल की रेस से बाहर हो गई। इस अंडर-19 त्रिकोणीय सीरीज में अफगानिस्तान भी है, जो लगातार दो जीत के साथ तालिका में सबसे ऊपर है।

    यह भी पढे़ं- IND A vs BAN A: वैभव सूर्यवंशी ने सुपर ओवर में क्यों नहीं की बल्लेबाजी? कप्तान जितेश शर्मा ने बताया पूरा सच