IND A vs IND B U19: इनान के नाबाद शतक से जीता भारत 'ए', भारत 'बी' को 26 रन से हराया
इनान ने 74 गेंदों में 12 चौके और छह छक्के लगाकर नाबाद 105 रन बनाए, जिससे भारत ए ने 18 ओवर में 68/5 से उबरकर 269/7 का मुश्किल स्कोर बनाया। इसमें कप्तान विहान मल्होत्रा ने भी 42 रनों की उपयोगी पारी खेली। इनकी बदौलत भारत 'ए' को भारत 'बी' पर 26 रन से जीत दिलाई।
बेंगलुरु, प्रेट्र। ऑलराउंडर मोहम्मद इनान ने नंबर आठ पर शानदार नाबाद शतक लगाकर रविवार को भारत 'ए' को भारत 'बी' पर 26 रन से जीत दिलाई। इस जीत से अंडर-19 त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में भारत ए की जगह लगभग पक्की हो गई है।
इनान ने 74 गेंदों में 12 चौके और छह छक्के लगाकर नाबाद 105 रन बनाए, जिससे भारत ए ने 18 ओवर में 68/5 से उबरकर 269/7 का मुश्किल स्कोर बनाया। इसमें कप्तान विहान मल्होत्रा ने भी 42 रनों की उपयोगी पारी खेली।
भारत बी ने बनाए 243
जवाब में भारत बी टीम 47.2 ओवर में 243 रन पर ढेर हो गई। इसमें प्रारंभिक बल्लेबाज अर्नव बुग्गा ने 49 के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज हरवंश पंगालिया (99) ने हेमचूडेशन (45) के साथ शतकीय साझेदारी की पर टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके।
भारत ए के आदित्य रावत ने (आठ ओवर में 4/34) और मोहम्मद मलिक ने (7.2 ओवर में 4/49) के साथ शानदार तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। इससे भारत बी लगातार तीसरी हार के साथ फाइनल की रेस से बाहर हो गई। इस अंडर-19 त्रिकोणीय सीरीज में अफगानिस्तान भी है, जो लगातार दो जीत के साथ तालिका में सबसे ऊपर है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।