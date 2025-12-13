Language
    WBBL 2025 Final: होबार्ट हरिकेन्स ने 11 साल में पहली बार जीता खिताब, फाइनल में पर्थ स्कॉर्चर्स को दी शिकस्त

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:32 PM (IST)

    Hero Image

    होबार्ट हरिकेन्स ने जीता WBBL 2025 का खिताब। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेन्स ने इतिहास रच दिया। शनिवार को खेले गए WBBL 2025 के फाइनल में होबार्ट हरिकेन्स ने पर्थ स्कॉर्चर्स को 8 विकेट से हराकर 11 साल बाद अपना पहला खिताब जीता। लिजेल ली की 44 गेंद पर नाबाद 77 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली।

    मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए थे। डेविन ने 34 रन की पारी खेली। ग्राहम और लिन्से को दो-दो विकेट मिले। लक्ष्य का पीछा करते हुए होबार्ट ने 15 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 141 रन बना कर मैच जीत लिया।

    हरिकेन्स की खराब फील्डिंग

    स्कॉर्चर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन हरिकेन्स की ओर से फील्डिंग में कई मौके गंवाने के बावजूद वे अपनी पारी को गति देने में नाकाम रहे। शानदार फॉर्म में चल रही सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी (26 गेंदों में 33 रन) को पावरप्ले में तीन बार जीवनदान मिला।

    हालांकि, 11वें ओवर में हीथर ग्राहम ने उन्हें बोल्ड कर दिया। ग्राहम (2-26) ने स्कॉर्चर्स की कप्तान सोफी डिवाइन का अहम विकेट भी लिया। होबार्ट की स्पिनर लिन्से स्मिथ ने सिर्फ दो ओवर फेंके और 8 रन देकर 2 विकेट लेकर महत्वपूर्ण विकेट चटकाए।

    लिजेल ली की तूफानी पारी

    इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए लिजेल ली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। ली ने पहले ओवर में लगातार तीन चौके जड़े, जिनमें एक कैच छूटने पर भी छक्का लगा। ली ने आक्रामक बल्लेबाजी की और 10 चौके और चार छक्के लगाए।

    उन्होंने नैट साइवर-ब्रंट (27 रन) के साथ 77 रन की साझेदारी करके लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई। डब्ल्यूबीबीएल के 11वें संस्करण में हरिकेंस की यह पहली ट्रॉफी थी। इससे पहले पिछले सीजन में मेंस टीम ने बीबीबीएल का खिताब जीता था।

