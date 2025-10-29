SA W vs ENG W: वोल्वार्ड्ट-मारिजान का कमाल, साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास; ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार बनाई जगह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका ने आखिरकार महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलने के अपने लंबे इंतजार को खत्म कर दिया है। साल 2000, 2017 और 2022 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अफ्रीकी टीम ने टूर्नामेंट के अपने पहले फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। अफ्रीका की टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप (महिला या पुरुष) के फाइनल में जगह बनाई है।

लौरा वोल्वार्ड्ट की टीम ने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में चार बार की चैंपियन इंग्लैंड को 125 रनों से हराकर शानदार जीत हासिल की। वोल्वार्ड्ट और मारिजान काप ने कमाल का प्रदर्शन किया। लौरा ने जहां शतकीय पारी खेली तो वहीं, मारिजान ने पांच विकेट चटकाए।

साउथ अफ्रीका ने लगाई हैट्रिक इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने आईसीसी फाइनल में पहुंचने की हैट्रिक भी बना ली है। इससे पहले 2023 और 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने अपनी जगह पक्की की थी। हालांकि, वह दोनों ही बार फाइनल हार गए थे।

इंग्लैंड के खिलाफ लीग मुकाबले की हार को भूल साउथ अफ्रीका ने इस बार अपना धैर्य बनाए रखा। सलामी बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ड्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने शतकीय साझेदारी कर बड़े स्कोर की नींव रख दी। इंग्लैंड ने जोरदार वापसी की। साउथ अफ्रीका ने सुने लुस और एनेके बॉश के विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए।

वोल्वार्ड्ट का ऐतिहासिक शतक कंधे की चोट से उबर रही सोफी एक्लेस्टोन ने 23वें ओवर में दो विकेट लेकर खेल का रुख पलट दिया। 116 पर कोई विकेट नहीं से साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 119 रन हो गया था। हालांकि, वोल्वार्ड्ट और मारिजैन काप ने चौथे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला।

वोल्वार्ड्ट ने 52 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और बाद में 115 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। इसके बाद अफ्रीकी कप्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 136 गेंद में 150 रन बनाए। अंततः लॉरेन बेल ने उन्हें 143 गेंद में 20 चौकों और चार छक्कों की मदद से 169 रन बनाकर आउट कर दिया।

एक्लेस्टोन ने चटकाए चार विकेट काप ने 33 गेंद पर 42 रनों की तेज पारी खेलकर शानदार सहायक भूमिका निभाई। साउथ अफ्रीका ने सात विकेट पर 319 रन बनाए, जो महिला विश्व कप के नॉकआउट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड की ओर से एक्लेस्टोन ने 10 ओवर में चार विकेट चटकाए।

मारिजान ने पहले ओवर में दिए दो झटके रन चेज में इंग्लैंड की पारी पहले ही ओवर में लड़खड़ा गई। मारिजान काप ने अपनी स्विंग गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए पहले ही ओवर में एमी जोन्स और हीथर नाइट को शून्य पर आउट कर दिया। अगले ही ओवर में अयाबोंगा खाका ने अनुभवी टैमी ब्यूमोंट को डक पर आउट करके इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

चौथे विकेट के लिए हुए शतकीय साझेदारी इसके बाद कप्तान नैट सीवर-ब्रंट और एलिस कैप्सी ने पारी को संभालने की कोशिश की। चौथे विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी करके इंग्लैंड को उम्मीद की किरण दिखाई। कैप्सी ने 50 रनों की तेज पारी खेली, जबकि सीवर-ब्रंट ने 64 रन बनाकर संघर्ष किया। हालांकि, इसके बाद इंग्लैंज ने जल्दी-जल्दी विकेट गंवाए और उम्मीद खत्म हो गई।