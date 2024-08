DPL T20 2024: नवदीप सैनी रहे फेल, अर्पित राणा ने कर दिया खेल; पुरानी दिल्ली-6 ने लायंस को हराकर दर्ज की पहली जीत

ललित यादव ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में आर्यन दलाल को आउट कर वेस्ट दिल्ली लायंस को तीसरा झटका दिया। वेस्ट दिल्ली लायंस ने शिवम गुप्ता के रूप में चौथा विकेट गंवाया। शिवम ने 20 गेंद पर 13 रन की पारी खेली। 9 ओवर में वेस्ट दिल्ली लायंस का स्कोर 4 विकेट पर 46 रन रहा। कप्तान रितिक शौकीन ने 28 रन का योगदान दिया। दिल्ली लायंस ने 90 के स्कोर पर छठा विकेट गंवाया। देव लाकरा ने 26 रन की पारी खेली।

