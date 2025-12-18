SMAT 2025: ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने रचा इतिहास, पहली बार जीता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब

गेंदबाजों ने किया कमाल

262 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा की शुरू से ही लड़खड़ा गई। टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान अंकित कुमार बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वहीं, इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे आशीष सिवाच ने भी सिर्फ तीन गेंदों का सामना किया और डक पर ही आउट हो गए।

यहां से अर्श रंगा और यशवर्धन दलाल ने मिलकर पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन रंगा 17 के निजी स्कोर पर सुशांत मिश्रा की गेंद पर बोल्ड हो गए। पहले 6 ओवर्स का खेल जब खत्म हुआ तो उस समय तक हरियाणा की टीम ने 58 रन जरूर बनाए थे, लेकिन वह 3 अहम विकेट गंवा चुकी थी।