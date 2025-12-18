SMAT 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक जड़ Ishan Kishan ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले कप्तान
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी का मुजायरा किया है। ईशान किशन ने शतक ठोककर इतिहास रच दिया है। वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज और पहले कप्तान बने।
फाइनल में झारखंड का सामना हरियाणा की टीम से है। हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची झारखंड की शुरुआत खराब रही। महज तीन के स्कोर पर टीम को विराट सिंह के रूप में पहला झटका लगा।
45 गेंद पर ठोका शतक
इसके बाद कप्तान ईशान किशन और कुमार कुशाग्र ने जिम्मेदारी संभाली। तेज खेलते हुए कप्तान ईशान किशन ने 45 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। इस पारी के दौरान 6 चौके और 10 छक्के जड़े। वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज और पहले कप्तान बने।
रिकॉर्ड की लगाई झड़ी-
- वह अनमोलप्रीत सिंह के बाद SMAT फाइनल में शतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज और तिहरे अंक का आंकड़ा छूने वाले पहले कप्तान हैं।
- ईशान किशन और कुमार कुशाग्रा की 177 रनों की साझेदारी टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे बड़ी साझेदारी है और टूर्नामेंट में कुल मिलाकर सातवीं सबसे बड़ी साझेदारी है।
- उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे अधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड साझा किया है, दोनों ने 5-5 शतक बनाए हैं।
- वह पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में 500 रनों का आंकड़ा पार किया।
- ईशान किशन ने टूर्नामेंट के एक सीजन में सर्वाधिक छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ा। किशन ने सलिल अरोड़ा (28 सिक्स) को पीछे छोड़ा। किशन ने इस सीजन कुल 33 छक्के जड़े हैं।
दूसरे विकेट लिए जोड़े 177 रन
ईशान किशन ने कुमार कुशाग्र के साथ मिलकर दूसरे विकेट लिए 82 गेंद पर 177 रन की साझेदारी की। कप्तान ईशान किशन 49 गेंद पर 101 रन बनाकर सुमित कुमार का शिकार बने। वहीं, कुमार कुशाग्र को सुमंत झाकर ने आउट किया। कुशाग्र ने 38 गेंद पर 81 रन की पारी खेली। इस दौरान 8 चौके और 5 छक्के जड़े।
टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज
बता दें कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में ईशान किशन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 10 पारियों में 57.44 की औसत और 197.32 की स्ट्राइक रेट से कुल 517 रन बनाए हैं। इस दौरान 2 शतक और 2 अर्धशतक जड़े। उनके बल्ले से 33 छक्के और 51 चौके निकले।
