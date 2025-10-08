AUS W vs PAK W: बेथ मूनी के कमाल से जीता ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान को मिली लगातार तीसरी हार
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 221 रन बोर्ड पर लगाए। बेथ मूनी ने 109 तो एलेना किंग ने नाबाद 51 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी पारी 36.3 ओवर में 114 रन बनाकर सिमट गई।
कोलंबो, प्रेट्र। स्टार बल्लेबाज बेथ मूनी ने शानदार शतक जमाते हुए ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ107 रन की जबरदस्त जीत दिलाई। वहीं, पाकिस्तान की यह मौजूदा विश्व कप में लगातारी तीसरी हार है। मूनी ने निचले क्रम की बल्लेबाज एलेना किंग के साथ मिलकर टीम को मुश्किल से निकालते हुए मुकाबले में शानदार वापसी कराई।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। पाकिस्तान की स्पिनर नाशरा संधू (3/37) की अगुवाई में गेंदबाजों ने कहर बरपाया और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया। 22वें ओवर तक स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 76 रन पर सात विकेट गिर चुके थे।
बेथ मूनी ने खेली शतकीय पारी
ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई पारी 150 रन से पहले ही सिमट जाएगी, लेकिन मूनी (114 गेंदों पर 109 रन) ने अपनी पांचवीं वनडे शतक और वर्ल्ड कप की पहली शतकीय पारी खेलते हुए टीम की डूबती नैया पार लगाई। उन्होंने किंग (नाबाद 51) के साथ नौवें विकेट के लिए रिकार्ड 106 रन की साझेदारी कर टीम को 221/9 तक पहुंचाया।
गेंदबाजों ने बरपाया कहर
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। किम गार्थ (3/14), एनेबल सदरलैंड (2/15) और मेगन शूट (2/25) की घातक गेंदबाजी ने पाकिस्तान को सिर्फ 114 रन पर 36.3 ओवर में ढेर कर दिया। यह टूर्नामेंट में आस्ट्रेलिया की दूसरी जीत थी।
उन्होंने पहले मैच में न्यूजीलैंड को हराया था जबकि श्रीलंका के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था। 222 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। नौवें ओवर तक उनके पांच विकेट 31 रन पर गिर गए। तेज गेंदबाज किम गार्थ और मेगन शूट ने क्रमश: तीन और दो विकेट झटके। पूरी पारी में केवल चार पाकिस्तानी बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके।
यह भी पढे़ं- IND W vs SA W: टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को बनाने होंगे रन, भारत के सामने है साउथ अफ्रीका की चुनौती
यह भी पढ़ें-
ENG W vs BAN W: एक्लस्टन के बाद हीदर नाइट ने किया कमाल, गिरते-पड़ते इंग्लैंड को मिली जीत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।