AUS W vs ENG W: गार्डनर और सदरलैंड की बदौलत ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ जारी, इंग्लैंड को मिली शिकस्त
किंग के अलावा के एनाबेल सदरलैंड (60/3), सोफी मोलिनेक्स (52/2) और एश्ले गार्डनर (39/2) इंग्लैंड की बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। इसे बाद एनाबेल सदरलैंड ( नाबाद 98) और एश्ले गार्डनर (नाबाद 104) की दमदार पारियों की दमपर ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एनाबेल सदरलैंड और एश्ले गार्डनर के दमदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से दर्ज कर ली। दोनों ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के 23वें मुकाबले में इंग्लैंड को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। इंग्लैंड की टीम निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट पर 244 रन ही बना सकी। एनाबेल सदरलैंड (60/3), सोफी मोलिनेक्स (52/2) और एश्ले गार्डनर (39/2) इंग्लैंड की बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा।
इंग्लैंड की पारी में एक बार फिर मध्यक्रम बल्लेबाजों की लड़खड़ाहट दिखाई दी। इंग्लैंड के लिए टैमी ब्योमोंट (78) ने एक छोर थामा, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। देखते ही देखते टीम ने 166 रनों तक छह विकेट गंवा दिए। पहले 10 ओवरों में इंग्लैंड ने एक विकेट खोकर 55 रन जोड़े, जबकि 11 से 40 ओवरों के बीच वह पांच विकेट गंवाते हुए मात्र 113 रन ही जोड़ सकीं थी।
बमुश्किल पार कर सकी 200 का आंकड़ा
इस समय टीम बमुश्किल 200 पार करती दिख रही थी। लेकिन अंतिम ओवरों में एलिस कैपसी (38 रन) और चार्ली डीन (26 रन) ने 52 गेंदों पर 61 रनों की साझेदारी कर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। इंग्लैंड ने अंतिम 10 ओवरों में 76 रन इकट्ठा किए।
टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बल्लेबाजी का न्यौता दिया। इंग्लैंड के लिए टैमी ब्योमोंट (78) और एमी जोंस (18) ने धमाकेदार शुरुआत की। किम गार्थ द्वारा फेंके गए आठवें ओवर में ब्योमोंट ने लगातार तीन चौके लगाते हुए टीम को 50 के स्कोर के पार किया। अगले ही ओवर में दूसरे छोर पर एनाबेल सदरलैंड ने जोंस को आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई।
बल्लेबाजी में फेल हुई इंग्लैंड
ब्योमोंट को इसके बाद हीथर नाइट (20) का साथ मिला। इस बीच इंग्लैंड ने पावरप्ले में इस टूर्नामेंट में अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। ब्योमोंट और नाइट के बीच 35 रनों की साझेदीरी हुई। कप्तान नैट सीवर-ब्रंट (7 रन) कुछ खास नहीं कर सकीं। बीच के ओवरों में ब्योमोंट भी संघर्ष करती दिखाई दीं। सदरलैंड की गेंद पर जार्जिया वोल ने बाउंड्री पर दर्शनीय कैच लपकते हुए ब्योमोंट की पारी का अंत किया।
एलिसा हीली के बगैर उतरी ऑस्ट्रेलिया
लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद के मुताबिक शुरुआत नहीं मिली। एलिसा हीली के बगैर उतरी टीम को दो के स्कोर पर पहला झटका लगा। 70 के स्कोर तक आते-आते चार विकेट गिर गए। इसके बाद सदरलैंड और गार्डनर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की।
दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 148 गेंद पर 180 रन की साझेदारी की। एनाबेल सदरलैंड ने 112 गेंद पर 98 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं, एश्ले गार्डनर ने 73 गेंद पर नाबाद 104 रन की पारी खेली। दोनों ने मिलकर टीम को 40.3 ओवर में जीत दिला दी। बता दें कि दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं।
