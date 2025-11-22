Ashes Series: ट्रेविस हेड का ऐतिहासिक शतक, कंगारुओं ने अंग्रेजों को 2 दिन में दे दी पटखनी; 8 विकेट से दर्ज की जीत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 सीरीज की शुरुआत काफी धमाकेदार तरीके से देखने को मिली है। पर्थ स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले के दूसरे दिन मैच का रिजल्ट आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा। ट्रेविस हेड के बल्ले से बेहतरीन शतकीय पारी देखने को मिली।

हेड एशेज के इतिहास में अब सबसे कम गेंद में शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। हेड ने इस मुकाबले की चौथी पारी में टारगेट का पीछा करते हुए सिर्फ 69 गेंदों में शतक जड़ा। ट्रेविस हेड अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में टारगेट का पीछा करते हुए सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने किया उलटफेर मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने गजब का उलटफेर किया। एशेज टेस्ट में एक बेहतरीन वापसी देखने को मिली। जब दिन की शुरुआत हुई, इंग्लैंड पूरी तरह से नियंत्रण में था। कल के 9 विकेट पहले ही झटक चुके थे और 49 रनों की बढ़त उनके पास थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का अंतिम विकेट सिर्फ 9 रनों पर चटका दिया।

इंग्लैंड ने पहली पारी में 40 रनों की बढ़त हासिल की। लेकिन अगर कोई एक सबक है जो टीमें बार-बार सीखती रहती हैं तो वह यह है; ऑस्ट्रेलिया को कभी भी अपने घर में मौका न दें। इंग्लैंड ने ऐसा किया और मेजबान टीम ने तुरंत वापसी की। लंच के बाद इंग्लैंड पूरी तरह से बिखर गया।

छह गेंद के अंतराल पर गिरे तीन विकेट छह गेंदों के अंतराल में तीन विकेट गिर गए, जिसमें ब्रूक और रूट के बड़े-बड़े विकेट शामिल थे। इस पतन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए दरवाजा खोल दिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी 164 रन पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया को 205 रन का लक्ष्य मिला।

उस्मान ख्वाजा इस टेस्ट में दूसरी बार चोट के कारण पारी की शुरुआत करने नहीं उतरे। इससे टीम में फेरबदल हुआ और ट्रेविस हेड को डेब्यूटेंट वेदरल्ड के साथ खेलने को कहा गया, जबकि लाबुशेन को तीसरे नंबर पर रखा गया। हेड पहली गेंद से ही आक्रामक नहीं हुए।

ट्रेविस हेड का तूफान उन्होंने सतह की गति और उछाल को भांपने के लिए कुछ ओवर लिए। एक बार जमने के बाद बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपना रुख बदला और इंग्लैंड के आक्रमण पर खुद को थोपना शुरू कर दिया। वेदरल्ड ने भी अच्छा योगदान दिया और पहले विकेट के लिए 75 रन की मजबूत साझेदारी की।

हेड को रोकना मुश्किल था- उन्होंने 36 गेंद में अर्धशतक जड़ा। ओवरपिच गेंदों को भी आसानी से खेला और शॉर्ट पिच गेंदों को भी पूरी ताकत से खेला। इसके बाद तो उन्होंने पूरी तरह से दबदबे वाली पारी खेली। हेड ने सिर्फ 69 गेंद में शानदार शतक जड़ दिया और इंग्लैंड को स्तब्ध और असहाय छोड़ दिया।

लाबुशेन का दिखा धैर्य लाबुशेन ने भी धैर्य बनाए रखा और अपना खेल दिखाया। ऐसा लग रहा था कि हेड खुद ही काम तमाम कर देंगे, लेकिन जीत के लिए सिर्फ 13 रनों की जरूरत थी और हेड 83 गेंद पर 123 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। उनके आउट होने से मैच खत्म होने में देर नहीं हुई।