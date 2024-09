AFG vs SA: अफगानिस्तान ने रचा इतिहास, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार साउथ अफ्रीका को दी मात

लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम की भी शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में गुरबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद ब्योर्न फोर्टुइन दो बड़े झटके दिए। रियाज़ हसन 16 और रहमत शाह 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी मात्र 16 ही रन बना सके। इसके बाद उमरजई और गुलबदीन नईब ने पारी को संभाला।

History in Sharjah! 🚩#AfghanAtalan have delivered a stellar performance to defeat South Africa for the first time in international cricket and take the 1st match of the ongoing ODI series.