नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर का छठा शतक लगाकर क्रिस गेल की बराबरी कर ली है। गेल के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा 6 शतक हैं और अब कोहली भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

चार साल बाद आईपीएल में कोहली का शतक-

कोहली ने 4 साल बाद आईपीएल में शतक लगाया और कुल टी20 फॉर्मेट में यह उनका 7वां शतक है। वे टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। कोहली ने 63 गेंदों में 2 चौके और चार छक्कों की मदद से 100 रन बनाए।

6th IPL century in style. #ViratKohli at his best . And what a great season for Faf. #SRHvRCB pic.twitter.com/a4cQhm9R0d

कप्तान फाफ के साथ खेली तूफानी पारी-

कोहली ने आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस के साथ पहले विकेट के लिए 172 रन जोड़े, जो आईपीएल 2023 में किसी भी टीम की ओपनिंग जोड़ी द्वारा सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। ऐसे में आरसीबी ने 4 गेंद और 8 विकेट बाकी रहते हुए मैच जीत लिया। इस बीच आरसीबी ने प्लेऑफ की रेस में एक कदम और बढ़ा लिया है

All rise for the King 👑 what a spectacular innings @imVkohli 💯 a treat to watch! @RCBTweets #RCBvsSRH

KING for a reason!! What a 💯 by the chase master @imVkohli !! Truly at his lethal best tonight!! 👑 The best opening pair of the @IPL #Kohli & @faf1307 successfully delivers when it mattered the most!! Feeling for Klaasen who was pure KLASS!! @mdsirajofficial was superb too!! 🙌🏾

ट्विटर पर कोहली का कब्जा-

हैदराबाद के खिलाफ तूफानी पारी के बीच कोहली ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। ट्विटर पर कोहली के शॉर्ट्स की जमकर तारीफ हुई और खासतौर से 9वें ओवर में उनके छक्के ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसे में ट्विटर कोहली की पारी की तारीफ और बधाई संदेश भर गया।

आइए देखते हैं कोहली के छठे शतक पर ट्विटर यूजर्स ने क्या कहा:-

Fantastic innings from Virat! Kept looking to maximise returns on every ball he faced in the innings. He has got T20 hundreds before, loved the template he used to get this one! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #IPLonStar

It was evident that this would be Virat’s day from the very first ball when he played that cover drive.

Virat and Faf both looked in total control, they not only played many big shots but also ran rather well between the wickets to build a successful partnership.

186 wasn’t a… pic.twitter.com/YpIFVroZfi