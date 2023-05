नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Virat Kohli 6th Century IPL 2023 आईपीएल 2023 के 65 वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) से हुआ, जिसमें विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर छठा शतक लगाया और अपनी टीम को जीत दिलाई।

कोहली की तूफानी पारी-

कोहली ने सिर्फ 63 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और चार छक्के शामिल थे। आरसीबी ने 187 रनों का पीछा करते हुए 19.2 ओवर में और आठ विकेट बाकी रहते हुए मैच अपने नाम कर लिया। प्लेऑफ की दौड़ में जिंदा रहने के लिए आरसीबी को इस जीत की जरूरत थी।

कोहली ने की क्रिस गेल की बराबरी-

कोहली और फाफ डु प्लेसिस (47 रन पर 71) ने पहले विकेट के लिए 172 रन जोड़े, जो आईपीएल 2023 में किसी भी ओपनिंग जोड़ी द्वारा सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। कोहली ने अपनी टीम के साथी क्रिस गेल के आईपीएल में छह शतक रिकॉर्ड की बराबरी एक बड़ा छक्का लगाकर की।

For the first time in the history of #TATAIPL, we have had 2 centurions from either side in the same match.

Take a bow, Heinrich Klaasen and Virat Kohli. #SRHvRCB pic.twitter.com/7mg9eAVlOI