नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Michael Bracewell Tw0 Wickets in One over IPL 2023। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का 65वां मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर( SRH vs RCB) के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा हैं। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है।

इस बीच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं। मैच में आरसीबी के गेंदबाज माइकल ब्रेसवेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद के दोनों ओपनर्स को अपना शिकार बनाया। उन्होंने एक ही ओवर में दोहरी सफलता ली। इस दौरान अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी के विकेट के बाद हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन का रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के 5वें ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शार्ट डाली और अभिषेक ने इस गेंद पर कट शॉट खेला, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए और कवर प्वाइंट पर खड़े महिपाल लोमरोर ने उनका कैच लपक लिया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर ऑफब्रेक पर राहुल त्रिपाठी ने स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया और हर्षल ने उनका कैच लपक लिया। इन दोनों विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन का रिएक्शन तेजी से वायरल हो गया।

