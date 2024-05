SRH vs RR: 17 साल के IPL इतिहास में जो नहीं हुआ वो काम अभिषेक शर्मा ने कर दिया, कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा, दिग्गजों के साथ जुड़ा नाम

यह भी पढ़ें- SRH vs RR: ऐसी गेंदबाजी नहीं देखी होगी! हैदराबाद के गेंदबाज ने फेंकी ऐसी बॉल, जिसने देखा पकड़ लिया सिर, किसी को कुछ समझ नहीं आया

अभिषेक ने राजस्थान के खिलाफ मैच में पांच गेंदों पर 12 रन बनाए। इसके बाद पैट कमिंस ने उनको गेंदबाजी में भी आजमाया और यहां अभिषेक खरा उतरे। अभिषेक ने चार ओवरों में 24 रन देकर दो विकेट लिए। उन्होंने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और खतरनाक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर का विकेट लिया। इसी के साथ अभिषेक आईपीएल प्लेऑफ में ओपनिंग करने वाले और उसी प्लेऑफ मैच में विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यानी अभी तक आईपीएल में किसी भी भारतीय ओपनर ने प्लेऑफ में विकेट नहीं लिया है।

Abhishek Sharma becomes the FIRST ever Indian cricketer to open the batting as well as take a wicket in the same IPL Playoffs match today.

Overseas players to do this are Kallis, Gayle, Dwayne Smith, Narine & Stoinis.#SRHvRR #IPL2024— Rhitankar Bandyopadhyay (@rhitankar8616) May 24, 2024