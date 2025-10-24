'मां कसम खाओ नहीं पलटोगे,' एलिमनी पर दिल्ली HC का फैसला, युजवेंद्र चहल की पोस्ट ने मचा दी हलचल

'मां कसम खाओ नहीं पलटोगे'

चहल ने स्टोरी में लिखा, मां कसम खाओ नहीं पलटोगे इस फैसले से। हालांकि, उन्होंने जल्द ही स्टोरी डिलीट कर दी, लेकिन स्क्रीनशॉट्स काफी वायरल हो गए, जिससे फैंस और फॉलोअर्स के बीच बहस छिड़ गई। कई फैंस ने अनुमान लगाया कि यह पोस्ट उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी थी।

चहल को मिला 4.75 करोड़ रुपये देने का आदेश

बता दें कि चहल को तलाक के बाद धनश्री वर्मा को 4.75 करोड़ रुपये देने का आदेश मिला था। अब सोशल मीडिया पर इस मुद्दे के फिर से सामने आने से उनके अलगाव को लेकर चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हो गया है।