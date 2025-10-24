'मां कसम खाओ नहीं पलटोगे,' एलिमनी पर दिल्ली HC का फैसला, युजवेंद्र चहल की पोस्ट ने मचा दी हलचल
युजवेंद्र चहल ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें अदालत के उस फैसले का जिक्र था जिसमें कहा गया था कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र पत्नियां गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं हैं। चहल, जिन्हें तलाक के बाद पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा को 4.75 करोड़ देने का आदेश मिला है, ने बाद में यह स्टोरी डिलीट कर दी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। युजवेंद्र चहल की सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर सभी का ध्यान खींचा है। जब उन्होंने गुजारा भत्ता (एलिमनी) पर दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसले से संबंधित एक पोस्ट को फिर से शेयर किया। हालांकि, कुछ देर बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी लेकिन यह तब तक वायरल हो चुकी थी।
गौरतलब हो कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा तलाक के बाद से सुर्खियों में रहते हैं। साल 2025 के शुरुआत में दोनों ने अपनी 5 साल की शादी पर पूर्णविराम लगा दिया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। अब एक बार फिर युजवेंद्र चहल ने बिना नाम लिए धनश्री पर निशाना साधा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
हाल ही में चहल ने दिल्ली हाईकोर्ट के एलिमनी पर फैसला के बारे एक पोस्ट करते हुए लिखा, जिसमें कहा गया कि 'आर्थिक रूप से स्वतंत्र पत्नी गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। गुजारा भत्ता सामाजिक न्याय के लिए दिया जाता है, न कि धन-संपत्ति का साधन।' युजवेंद्र चहल ने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की।
Instagram story of Yuzvendra Chahal pic.twitter.com/ERwxRWGtIz— ︎ ︎venom (@venom1s) October 23, 2025
'मां कसम खाओ नहीं पलटोगे'
चहल ने स्टोरी में लिखा, मां कसम खाओ नहीं पलटोगे इस फैसले से। हालांकि, उन्होंने जल्द ही स्टोरी डिलीट कर दी, लेकिन स्क्रीनशॉट्स काफी वायरल हो गए, जिससे फैंस और फॉलोअर्स के बीच बहस छिड़ गई। कई फैंस ने अनुमान लगाया कि यह पोस्ट उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी थी।
चहल को मिला 4.75 करोड़ रुपये देने का आदेश
बता दें कि चहल को तलाक के बाद धनश्री वर्मा को 4.75 करोड़ रुपये देने का आदेश मिला था। अब सोशल मीडिया पर इस मुद्दे के फिर से सामने आने से उनके अलगाव को लेकर चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हो गया है।
