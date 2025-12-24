Language
    यश दयाल की बेल याचिका POSCO कोर्ट ने किया खारिज, यौन शोषण से जुड़ा है मामला

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:20 PM (IST)

    जयपुर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक नाबालिग से जुड़े गंभीर आरोपों का हवाला दिया गया। ...और पढ़ें

    Hero Image

    यश दयाल की जमानत याचिका खारिज। फोटो- PTI

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जयपुर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने बुधवार को क्रिकेटर यश दयाल की नाबालिग से कथित बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामला नाबालिग पीड़िता से संबंधित गंभीर आरोपों से जुड़ा है और इस स्तर पर अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। इससे उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। 

    विशेष पॉक्सो न्यायालय संख्या 3 की न्यायाधीश अलका बंसल ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच से पहले आरोपी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में अत्यधिक सावधानी और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है।

    सांगानेर सदर में दर्ज है मामला

    यह मामला जयपुर की एक लड़की द्वारा सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे क्रिकेट करियर बनाने में मदद करने का वादा करके लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दयाल ने खुद को एक प्रभावशाली क्रिकेटर के रूप में पेश किया। उसे भावनात्मक रूप से प्रभावित किया और क्रिकेट से संबंधित अवसरों और भविष्य में समर्थन का आश्वासन दिया।

    शिकायत के अनुसार, कथित अपराध उस समय हुए जब लड़की नाबालिग थी। उसने आगे आरोप लगाया कि जब उसने बाद में आरोपियों का सामना किया तो उसे धमकी दी गई और उससे संपर्क तोड़ने के प्रयास किए गए। इसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

    दयाल ने कहा कि आरोप झूठे

    सुनवाई के दौरान, आरोपी के वकील ने दलील दी कि आरोप झूठे हैं और दावा किया कि संबंध आपसी सहमति से बने थे। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि दयाल एक प्रतिष्ठित पेशेवर क्रिकेटर हैं और जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं।

    इस बीच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा दयाल को आईपीएल 2026 सीजन के लिए टीम में बनाए रखने के फैसले की व्यापक आलोचना हो रही है। कई लोग फ्रेंचाइजी के इस रुख पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि खिलाड़ी दो गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है, जिनमें से एक मामला बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत है।

    आरसीबी ने दयाल को रिटेन किया है। यश दयाल ने आईपीएल 2025 के फाइनल के बाद से कोई भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है, जिसमें आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला लीग खिताब जीता था। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए उन्हें यूपी टी20 लीग से निलंबित कर दिया था।

