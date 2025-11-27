WTC Final: सावधान इंडिया! एक और गलती की तो हाथ से निकल जाएगा डब्ल्यूटीसी फाइनल का टिकट; देखें ताजा समीकरण

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India WTC Final Race Scenario: दक्षिण अफ्रीका के हाथों 2-0 से टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गई है। टेस्ट की सबसे बड़ी हार झेलने के बाद भारत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) प्वाइंट्स टेबल में एक स्थान नीचे लुढ़क गया है। भारत अब 48.15% प्वाइंट्स के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान की टीम 50% प्वाइंट्स के साथ चौथे पायदान पर आ गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरी पारी में 140 रन पर ऑलआउट किया और 408 रन से जीत हासिल की, जो रन के हिसाब से भारत की टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार है।

इस जीत के बाद साउथ अफ्रीका WTC प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मजबूत हो गया है। वहीं, इस शर्मनाक हार के बाद भारत का WTC Final में पहुंचने की राह भी काफी मुश्किल हो गई। भारत को डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। ऐसे में जानते हैं कैसे भारत डब्ल्यूटीसी फाइनल का टिकट हासिल कर सकता है।

25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती भारत में यह केवल दूसरी बार है जब दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) ने टेस्ट सीरीज जीती है। इससे पहले साल 2000 में हंसी क्रोने की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने 2-0 से सीरीज जीती थी। साल 2001 से 2024 तक भारत में खेले गए 13 टेस्ट मैचों में साउथ अफ्रीका सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई थी, लेकिन अब इतिहास बदल गया।

WTC Final Scenario: भारत को क्या करना होगा? दरअसल, भारत ने अभी तक WTC 2025-27 में 9 मैच खेले, जिनमें से 4 मैच में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा। हर जीत पर 12 अंक मिलते हैं, लेकिन भारत सिर्फ 108 में से 52 ही अंक हासिल कर पाया है। इसी वजह से भारत 5वें स्थान पर लुढ़क गया है।

अब भारत को इस WTC चक्र में कुल 18 टेस्ट खेलने हैं, जिसमें 9 हो चुके हैं और 9 मैच अभी बाकी हैं। भारत को WTC फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को इन 9 में से 7 मैच जीतने होंगे। अगर भारत 3 से ज्यादा मैच हारता है, तो फाइनल की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। वहीं, कुछ ड्रॉ मैच भी रहे तो भारत को इससे फायदा मिल सकता है।

एक भी सीरीज गंवाने की गलती नहीं करनी होगी भारत अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final) के फाइनल की रेस में शामिल है, लेकिन गुवाहाटी में मिली करारी हार ने टीम की राह बेहद मुश्किल बना दी है। अब अगर भारत एक और सीरीज हारता है, तो भले ही अंत में घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन करें, लेकिन 2027 WTC फाइनल का टिकट पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। भारत के पास अब 3 टेस्ट सीरीज बाकी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट (2027, भारत में), न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट, श्रीलंका में 2 टेस्ट है। इनमें से 6–7 मैच जीतना भारत के लिए जरूरी होगा। अगर टीम फिर नाकाम रही, तो WTC फाइनल की राह बंद हो जाएगी।