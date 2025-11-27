स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्ली। भारत की विश्व कप विजेता स्टार दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी को गुरुवार को नई दिल्ली में होने वाली महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की पहली मेगा नीलामी में बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है, जबकि विदेशी दिग्गज लोरा वोल्वार्ट और सोफी एक्लेस्टोन पर भी बड़ी बोली लगने की संभावना है।

कुल 277 खिलाड़ी पहली बार होने वाली इस मेगा नीलामी का हिस्सा होंगे। पांच टीमें अधिकतम 73 स्थानों को भरने की कोशिश करेंगी, जिनमें 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। कम से कम 15 और अधिकतम 18 खिलाड़ी टीम में शामिल किए जा सकते हैं।

दीप्ति-हरलीन का सर्वोच्च बेस प्राइज भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल, प्रतिका रावल, पूजा वस्त्राकर, उमा चेत्री और क्रांति गौड़ 50 लाख रुपये की सर्वोच्च बेस प्राइस श्रेणी में हैं। न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और एमीलिया केर, इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन, ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली और मेग लैनिंग सहित कई विदेशी खिलाड़ी भी 50 लाख की श्रेणी में शामिल हैं।

मारक्वी सेट से होगी शुरुआत नीलामी की शुरुआत मारक्वी सेट से होगी, जिसमें आठ खिलाड़ी शामिल होंगी। इसमें दीप्ति शर्मा, तेज गेंदबाज रेनुका सिंह, सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड), सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड), एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया), एमीलिया केर (न्यूजीलैंड), मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया) और लौरा वोल्वार्ट (दक्षिण अफ्रीका) का नाम शामिल है।