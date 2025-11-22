Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WTC Points Table: हार के बाद प्वाइंट्स टेबल में इंग्लैंड को हुआ नुकसान, ऑस्ट्रेलिया की बल्ले-बल्ले

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:27 PM (IST)

    एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। मैच हारते ही इंग्लैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की प्वाइंट्स टेबल में तगड़ा नुकसान हुआ है।  मैच से पहले WTC की प्वाइंट्स टेबल में इंग्लैंड की टीम छठे नंबर पर थी और अभी भी वह छठे नंबर पर मौजूद है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    WTC प्वाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पर्थ स्टेडियम में विकेटों के पतझड़ के बीच ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड की टीम को 'हेडेक' दिया। हेड (123) ने शनिवार को शानदार शतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में तीन दिन शेष रहते 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली। ऑस्ट्रेलिया की जीत से WTC प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल मच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। मैच हारते ही इंग्लैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की प्वाइंट्स टेबल में तगड़ा नुकसान हुआ है। मैच से पहले WTC की प्वाइंट्स टेबल में इंग्लैंड की टीम छठे नंबर पर थी और अभी भी वह छठे नंबर पर मौजूद है।

    जीत प्रतिशत में आई कमी

    हालांकि, जीत प्रतिशत में उसे नुकसान हुआ है। मैच से पहले इंग्लैंड का प्रतिशत 43.33 था, जो अब लुढ़कर 36.11 पर आ गया है। इंग्लैंड ने अभी तक WTC के मौजूदा चक्र में कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से दो जीते हैं और तीन में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

    वहीं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने अपना विजयी अभियान जारी रखा है। टीम ने अभी तक चार मुकाबले खेले हैं और चारों में जीत दर्ज की है। उसका जीत प्रतिशत इस समय 100 है और वह प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर काबिज है।

    चौथे नंबर पर भारतीय टीम

    मौजूदा समय में भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को अफ्रीका से 30 रनों से हार मिली थी, जबकि दूसरा मुकाबला गुवाहाटी के मैदान पर खेला जा रहा है। WTC की प्वाइंट्स टेबल में भारतीय टीम इस समय चौथे नंबर पर विराजमान है।

    टीम ने अभी तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से चार में जीत हासिल की है और तीन हारे हैं, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा था। भारत का जीत प्रतिशत 54.17 है। बता दें कि प्वाइंट्स टेबल में टॉप-2 टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई होती हैं।

    यह भी पढे़ं- Ashes Series: ट्रेविस हेड का ऐतिहासिक शतक, कंगारुओं ने अंग्रेजों को 2 दिन में दे दी पटखनी; 8 विकेट से दर्ज की जीत