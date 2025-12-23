ICC Rankings: दीप्ति शर्मा ने आईसीसी रैंकिंग में किया कमाल, पहली बार हासिल किया ये मुकाम, मंधाना की बादशाहत खत्म

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा मंगलवार को जारी आईसीसी की ताजा टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। 28 साल की इस खिलाड़ी ने श्रीलंका के खिलाफ रविवार को खेल गए पहले टी20 मैच में 20 रन देकर एक विकेट लिया था।

दीप्ति का ये प्रदर्शन उन्हें ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पहले स्थान से हटाने के लिए काफी था। दीप्ति ने सदरलैंड को महज एक रेटिंग प्वाइंट के अंतर से पहले स्थान से हटाया है। वह 737 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं।

रेड्डी और जेमिमा को भी हुआ फायदा वहीं भारत की एक और गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। वह पांच स्थान की छलांग के साथ 36वें नंबर पर पहुंच गई हैं। भारतीय स्पिनर श्री चरणी भी 19 स्थान की छलांग लगाने में सफल रही हैं और इसी के साथ वह 69वें स्थान पर पहुंच गई हैं। पहले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं जेमिमा रोड्रिग्स को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। उन्होंने 44 गेंदों पर 69 रनों की पारी खेली थी और टीम की जीत में अहम रोल निभाया था। वह टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पांच स्थान आगे बढ़ते हुए नौवें स्थान पर पहुंच गई हैं। स्मृति मंधाना तीसरे स्थान पर काबिज हैं और वह रैंकिंग में शीर्ष भारतीय बल्लेबाज हैं। उनकी सलामी जोड़ी शेफाली वर्मा आगे बढ़ते हुए 10वें नंबर पर आ गई हैं।